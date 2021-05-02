ننشر تشكيل مجلس نادي الإدارة المحلية في بني سويف

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرار رقم 177 لسنة 2021 بتعين مجلس إدارة نادي الإدارة المحلية بمحافظة بني سويف الغير عضو بالجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية لمدة 4 سنوات على أن تنتهى مدة عضويتهم بانتهاء مدة المجلس أو زوال سبب التعيين.

ويشمل القرار تعيين أشرف حماد عبد المنعم رئيسا لمجلس الإدارة، ومجدى محمد عويس نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وعمرو محمود محمد محمود أمين الصندوق، وعمرو محمود محمد عبد الرحمن، ولمياء سعد محمد على، وعاشور فتحى عبد الرحمن، وليد صالح خليفة أعضاء، وأحمد وجدى مخلوف، ومحمد أحمد بشير أعضاء شباب وشيماء كرم أمين عضو نقابى.

وشهد نادي الإدارة المحلية، بمنطقة كورنيش النيل بمدينة بنى سويف تطويرا، حيث يعتبر النادى المتنفس الوحيد لكل العاملين بالإدارة المحلية، وتم رفع كفاءة مكوناته وتطوير المنظومة الخدمية بالنادى.

وفى السياق، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تفعيل قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن غلق الحدائق العامة والمتنزهات، التي تنفذها أجهزة المحافظة المعنية بالتعاون مع الجهات الأمنية، لمنع كافة صور وأشكال لتجمعات المواطنين في الأماكن العامة تزامنا مع أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التي أقرتها الحكومة والتي بدأت الخميس الماضي وتستمر حتى غدا الاثنين.

جاء ذلك خلال متابعته لتقارير غرفة العمليات بديوان عام المحافظة التي عرضها السكرتير العام اللواء جمال مسعود، وتضمنت الإشارة إلى متابعة الوحدات المحلية والجهات المعنية لتنفيذ تلك القرارات والتوجيهات، بالتعاون مع أجهزة وإدارات وأقسام مديرية الأمن، لمنع أية تجمعات أو فعاليات أو احتفالات جماهيرية في الحدائق العامة والمتنزهات أو الكورنيش، مشددا على استمرار متابعة الالتزام بالقرارات على مدار الساعة من خلال لجان المتابعة الميدانية بالمحافظة والوحدات المحلية بالمدن والقرى، والاتصال الدائم بين غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وغرف العمليات بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية.