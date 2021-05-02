شيماء النوبى: أصوات كبار المبتهلين سحرتنى.. رحلتى بدأت فى سن مبكرة

اعتاد كثير من المصريين على ضبط مؤشر الراديو على موجة إذاعة القرآن الكريم للاستماع لكلام الله والتبرك به فى منازلهم، هذه العادة كانت سببًا فى وضع شيماء النوبى، ٣١ عامًا، على أول طريق عالم المديح والإنشاد الدينى بعد أن سحرتها أصوات كبار المبتهلين أمثال الشيخ على محمود ونصرالدين طوبار وسيد النقشبندى.

تقول لـ«الدستور»: رحلتى بدأت فى سن مبكرة جدًا، بعد أن جذبتنى أصوات مشاهير عالم الابتهال الدينى».

بعد وقت قصير ستسعى «النوبى» للتعرف أكثر على عالم المديح، فتخرج فى أثر المنشدين فى مساجد الأقصر، وتحفظ الأشعار الصوفية التى تمجد الحب الإلهى، وتشارك فى الحفلات الفنية فى مختلف المراحل الدراسية، ثم تسعى لتعلم الموسيقى وعلم المقامات لإصقال موهبتها فى انتظار الفرصة.

وتضيف: «فى عام ٢٠١٤ أرسلت مقطعًا صوتيًا إلى المدّاح الشيخ زين محمود من خلال تطبيق المراسلة على فيسبوك، تغنى فيه ترنيمة الحلاج، فأعجب الشيخ بصوتى وطلب منى التواصل معه على الفور لأنضم إلى فرقته».

تحدت الصعيدية ابنة محافظة الأقصر العادات البالية وتحدت معها خوفها من مواجهة الجمهور أو المتطرفين الذين كانوا يهاجمون المرأة إذا خرجت إلى النور فى أى مجال، وفعلت ذلك لأنها مؤمنة بموهبتها وبأن حب آل البيت والنبى محمد وحب الله والتعبير عن ذلك بالشعر والموسيقى ليس إثمًا ولا مصدرًا للخجل، ساعدتها فى ذلك أسرة مشجعة ومتفهمة، خاصة والدتها التى كانت ترافقها فى حضور الحفلات لكبار المنشدين، عقب مغادرة الأقصر والاستقرار فى القاهرة.

فى مدينة المعز عرفت «النوبى» طريق المسارح ومعارض الكتب والندوات الفنية والثقافية، وأصبحت زبونة لدى بائعى شرائط الكاسيت تشترى منهم ابتهالات المشاهير لتحفظها وتتعلم منها، ووجدت والدها بجوارها مساندًا لها ولحبها وتمسكها بالابتهال ولم يعترض فى يوم خطواتها الثابتة نحو النجاح واحتراف الابتهال والإنشاد الدينى.

فى سن الـ١٨ عامًا فشلت الحفلات والندوات فى إقناع «النوبى» بالاكتفاء بلعب دور المتفرج العاشق، ورغم دراستها علوم الحاسب الآلى، لم تتوقف عن السير فى طريقها الذى اختارته.

بعد الانضمام لفرقة الشيخ زين محمود واجهت الجمهور لأول مرة كمنشدة محترفة بمربعات لابن عروس أدتها بأكثر من مقام، ونجحت فى إبهار الجميع والتأكيد على أصالة موهبتها.

تؤمن «النوبى» بأن الحب والصدق والصوت القوى والموهبة الأصيلة، هى الأدوات الأساسية التى تستعين بها أثناء الابتهالات، لتصل درجة تأثرها بمعانى الكلمات لحد البكاء، وبسبب حبها فن الابتهال وأصوات الشيوخ تسعى لصقل موهبتها بالاستماع والقراءة، وتحديد الزى المناسب لكل حفل بناءً على نوعية الابتهالات أو الفلكلور الذى يقدم، فضلًا عن طبيعة الجمهور ومكان الحفل.

أصبحت «النوبى» ضيفة شهيرة على بيوت شارع المعز التاريخى فى وسط القاهرة حيث حفلات وجلسات الإنشاد الدينى، فيها تشدو بالتواشيح والأشعار مستعرضة جمال صوتها وموهبتها ومعرفتها الأصيلة بعلم المقامات الموسيقية.

تقول: «الابتهال ليس مهنة ولا وظيفة، هو فن ارتجالى بالأساس، يعتمد على الارتجال اللحنى وارتجال الكلمات، ويتطلب امتلاك أدوات خاصة يستطيع من خلالها المنشد تقديم التواشيح والإنشاد، بينما التواشيح تلزم الشخص بمقامات موسيقية محددة لا يمكن التمرد عليها أو تغييرها».

عقب انضمام «النوبى» لمدرسة الشيخ زين محمود، وبعد أن أثبتت جدارتها بعضوية الفرقة، أسند إليها الشيخ مهمة الإشراف على تدريب الكوادر الشابة على فن الابتهال والتواشيح والفنون اليدوية والتحطيب والتنورة، وجميعها فنون تراثية تقدمها المدرسة إلى جانب جمعية جمع التراث الفنى التابعة لها.