الأحد 02 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إعدام 158 شيشة بحي وسط الإسكندرية

حملة بحي وسط الإسكندرية
حملة بحي وسط الإسكندرية

نفذ حى وسط الإسكندرية، اليوم الأحد، حملة موسعة لإعدام الشيش التي تم التحفظ عليها خلال الحملات التي تم تنفيذها لمنع تدخين الشيشة.

وأسفرت الحملة عن إعدام ١٥٨ شيشة كاملة، وكميات من أجزاء الشيش، تنفيذًا لتعليمات رجب النقيدي رئيس حى وسط، لمحاربة هذه الظاهرة والحد من انتشارها، ومنع تكرار المخالفة، في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وبالتنسيق مع إدارة إشغال الطريق بالحي.

وفي سياق آخر، نفذ حي وسط، اليوم، حملة لتطهير الميادين الرئيسية، حيث تم خلال الحملة تطهير ميدان الرصافة بمحرم بك، وميدان حساب بجوار كوبري٣عيون بمحرم بك، ميدان زويل بوابور المياه، وحديقة الاستاد أمام البوابة الرئيسية لاستاد الإسكندرية، وامام مرفق الإسعاف.

حملة بحي وسط الإسكندرية
حملة بحي وسط الإسكندرية
حملة بحي وسط الإسكندرية
حملة بحي وسط الإسكندرية
حملة بحي وسط الإسكندرية
حملة بحي وسط الإسكندرية
حملة بحي وسط الإسكندرية
حملة بحي وسط الإسكندرية
الإسكندرية حى وسط إعدام شيش حملات مكبرة الاجراءات الاحترازية

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