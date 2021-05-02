الأحد 02 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

إيمان أبوالعلا: ياسمين الخيام الأقرب لقلبى.. ونحتاج لدعم

إيمان أبوالعلا
إيمان أبوالعلا

قالت إيمان أبوالعلا، ابنة محافظة الشرقية، إن أسرتها كانت السبب فى مسيرتها مع الإنشاد، وكانت والدتها الداعم الأول لها وصاحبة الفضل فى اكتشاف موهبتها وصوتها الجميل.

وقالت «أبوالعلا»، ٢٣ عامًا، إنها بدأت تطوير موهبتها الغنائية منذ أن كانت فى الجامعة، حيث انضمت إلى قصر الثقافة ورعاية الشباب وحصلت على مراكز متقدمة.

 

■ متى بدأتِ فى الإنشاد.. ومَن اكتشف موهبتك؟

- حين كان عمرى ٧ سنوات، اكتشفت والدتى صوتى وأثنت عليه، ومرت السنوات وحصلت على المركز الأول فى الغناء على مستوى الكلية، وانضممت إلى قصر الثقافة ورعاية الشباب فى الجامعة، ومنذ ٣ سنوات تقريبًا دخلت عالم الإنشاد.

■ ماذا عن دعم الأسرة لكِ؟

- والدتى كانت أكثر الداعمين لى فى مسيرتى، وأيضًا وجدت دعمًا كبيرًا من أخواتى وخالى، فالأسرة لها دور كبير فى تطوير أدائى بمجال الإنشاد، وأرى أن الإنشاد يعبر عن شخصيتى.

■ كيف ترين مستقبل المنشدات؟

- نحن بحاجة إلى دعم إعلامى لمواهبنا، ولدينا قدرات هائلة ويمكننا أن نصنع فرقًا كبيرة وننافس الرجال بقوة.

■ مَن هو الصوت الذى تتأثرين به؟

- ياسمين الخيام.. صوتها يصل إلى قلبى بسهولة، وأتمنى الوصول لمكانتها، وأتدرب كثيرًا وأدرس أيضًا فى الوقت نفسه.

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