الرئيس الجزائري: وقف النشاطات الميدانية لأعضاء الحكومة قبل الانتخابات التشريعية

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ،اليوم الأحد، الوقف الكلي للنشاطات الميدانية لأعضاء الحكومة قبيل وخلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في 12 يونيو المقبل.



وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فقد طالب الرئيس تبون ، خلال رئاسته اليوم لاجتماع لمجلس الوزراء، بوضع خطة خاصة للاحتياطات الصحية في الانتخابات تشمل المنظمين ومراكز ومكاتب التصويت، بالتنسيق مع وزارة الصحة وكل الجهات المعنية.



وأعرب الرئيس الجزائري عن ارتياحه لأداء المنظومة الصحية في مواجهة وباء فيروس كورونا، ووجه التحية لكل موظفي القطاع الصحي.



وطالب بالشروع في الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في قطاع الصحة من أجل مراجعة الوضعية الاجتماعية والمهنية للعمال، وضرورة تحديد أجندة واضحة لتنفيذ مشروع إصلاح المستشفيات، ومراجعة تنظيم أقسام الطوارئ وباقي الأقسام ، بما يُصلح علاقة المواطن بالمستشفى.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس عبد المجيد تبون تحديد الثاني عشر من يونيو المقبل، موعدا للانتخابات التشريعية المبكرة، بعد أن حل المجلس الشعبي الوطني.



وتأتي تلك الانتخابات في إطار إصلاحات سياسية وعد بها عبد المجيد تبون، بعد احتجاجات عامة أجبرت سلفه عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في 2019، بعد أن قضى 20 عاما في سدة الحكم، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وفي استفتاء أُجري العام الماضي، صوّت الناخبون الجزائريون لصالح إجراء تعديلات في الدستور تمنح مزيدا من السلطات لرئيس الوزراء والبرلمان.

وتعهد تبون، الذي انتُخب في ديسمبر 2019، بإجراء تغييرات سياسية واقتصادية، وأمر الشهر الماضي بالإفراج عن 59 معتقلا من الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم "الحراك الشعبي"، في محاولة لوقف الاحتجاجات التي تفجرت أولا في 22 فبراير 2019.

غير أن الاحتجاجات استؤنفت منذ ثلاثة أسابيع، عقب توقف بسبب إجراءات العزل العام التي فرضتها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا في مارس 2020.