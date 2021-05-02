الحلقة 21 من ملوك الجدعنة.. سفينة ينقذ روان وسرية يتعاون مع سليم

يتصدر مسلسل "ملوك الجدعنة" الأعمال الأكثر مشاهدة في موسم رمضان الحالي خاصة بعدما تزداد أحداث العمل سخونة، ويقوم ببطولة العمل كل من مصطفي شعبان وعمرو سعد ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد خالد موسي.

أحداث الحلقة الـ21

شهدت الحلقة الـ21 من مسلسل ملوك الجدعنة تطور كبير في الأحداث حيث بدأ سرية التعاون مع سليم بعدما قام بقتل زاهي العتال وقام بتسليم شحنة المخدرات له، ويبحث حالياً عن الألماظ حتي يكسب ثقة سليم، أما سفينة فقام بالذهاب لنجلاء في المصحة ليخبرها بأنه قام بالثأر لها هي وأبنتها من العتال، ويقوم بعد ذلك بإنقاذ روان حبيبته من قبضة زوجها الذي قام بحبسها في منزل بعيد عليه حراسة مشددة، اما فاتن فتقوم عواطف شقيقتها بطردها من المنزل بعدما تعود لزوجها التي تستعين به من اجل اختلاس أموال والداها وتنتهي الحلقة أثناء بحث فاتن علي مكان تعيش فيه بعيداً عن شقيقتها.

أحداث الحلقات السابقة

شهد المسلسل منذ انطلاق حلقته الأولي سرعة في الأحداث، حيث بدأ المسلسل بتعاون الشابين في كل شيء تميزهما روح (الجدعنة) والصلابة، لكن صديق قديم لهما يورطهما مع أحد أكبر رجال الأعمال قبل أن يتم قتله، ويحاولان الفرار من رجل الأعمال الذي يقدم شخصيته عمرو عبدالجليل، لكنهما يفشلان في ذلك ويتورطان في جريمة قتل وهو ما انتهت إليه ثم يخرجون منهم ويتجدد الصراع بينهم وبين زاهي العتال ويعمل عنتر أبنت حارتهم كمرشد ضدهم لدي زاهر العتال ويزداد الكره بينهم بعدما قام سرية بخطوبة فاتن حرفوش، كما تم القبض على "عطية" والدة سرية بتهمة المخدرات" ووفاة حبيبة أبنة نجلاء شقيقة سفينة ويقوم سرية وسفينة بالانتقام من زاهي العتال وقتله.

مواعيد العرض

بدأت مجموعة قنوات إم بي سي مصر عرضه من بداية موسم رمضان في تمام الساعة السابعة بعد برنامج رامز جلال "رامز عقلة طار" الذي يستضيف فيه الفنانين ويقوم بإيقاعهم في مقلبه، والمسلسل يتم عرضه بعد ذلك مباشرة وبدون إعلانات علي منصة شاهدة vip، ويعاد المسلسل مرتين الإعادة الأولى الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، ويعاد مرة ثانية في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم التالي.

أبطال المسلسل

"ملوك الجدعنة" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، ودلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، وهو من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج صادق الصباح وتم تصوير أحداث المسلسل الكامل في لبنان.