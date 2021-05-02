الحلقة 20.. جميلة عوض تتعرض لمؤامرة في مسلسل «حرب أهلية»

كما تدين تدان، يبدو أن الكارما ستظل تلاحق "تمارا" حتى النهاية، لتدفع ثمن ما فعلته في بداية أحداث مسلسل حرب أهلية، فعلى الرغم من التغير الكبير الذي طرأ على شخصية "تمارا"، وانعكس على أداء جميلة عوض في تنوع سلس بين الشيء ونقيضه، فإن القدر يخبئ لها مفاجأة من العيار الثقيل، إذ اتضح أن "كيشو" هو مجرد جزء من مؤامرة يقودها يوسف ونادين للانتقام من تمارا ووالدتها مريم.

وكان تغير كبير قد حصل في شخصية "تمارا" جزء كبير منه بسبب علاقتها بـ"كيشو"، إذ ذهبت واعتذرت من نور على ما فعلته معها وطلبت منها فتح صفحة جديدة، كما اعترفت أمام زياد ووالدته بأن ما قالته في حق نور كان بدافع الغيرة، فكيف ستكون ردة فعل "تمارا" عندما تعرف أن "كيشو" يخدعها؟ هل ستعود إلى طباعها القديمة؟ أم ستنقلب على "مريم" مرة أخرى لأن يوسف هو من وسوس لـ"كيشو" ليكسر قلبها؟

• قصة حرب أهلية

يدور حرب أهلية حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

ويدور حرب أهلية حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

ويعرض مسلسل "حرب أهلية" عبر قنوات cbc، حيث يعرض للمرة الأولى في الثامنة إلا الربع مساء والإعادة الأولى في الواحدة إلا الربع صباحا والإعادة الثانية في تمام السابعة والنصف مساء والإعادة الثالثة في الثانية عشرة إلا ربع ظهرًا، كما يعرض بواقع 4 مرات أخرى عبر قناة سي بي سي دراما ويعرض العمل أيضا عبر قنوات دبي في العرض الخليجي.

“حرب أهلية” من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وعدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي وهو إنتاج العدل جروب، بمشاركة شركة سينرجي وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.