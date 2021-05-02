الأحد 02 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 20.. جميلة عوض تتعرض لمؤامرة في مسلسل «حرب أهلية»

جميلة عوض
جميلة عوض

كما تدين تدان، يبدو أن الكارما ستظل تلاحق "تمارا" حتى النهاية، لتدفع ثمن ما فعلته في بداية أحداث مسلسل حرب أهلية، فعلى الرغم من التغير الكبير الذي طرأ على شخصية "تمارا"، وانعكس على أداء جميلة عوض في تنوع  سلس بين الشيء ونقيضه، فإن القدر يخبئ لها مفاجأة من العيار الثقيل، إذ اتضح أن "كيشو" هو مجرد جزء من مؤامرة يقودها يوسف ونادين للانتقام من تمارا ووالدتها مريم.

وكان تغير كبير قد حصل في شخصية "تمارا" جزء كبير منه بسبب علاقتها بـ"كيشو"، إذ ذهبت واعتذرت من نور على ما فعلته معها وطلبت منها فتح صفحة جديدة، كما اعترفت أمام زياد ووالدته بأن ما قالته في حق نور كان بدافع الغيرة، فكيف ستكون ردة فعل  "تمارا" عندما تعرف أن "كيشو" يخدعها؟ هل ستعود إلى طباعها القديمة؟ أم ستنقلب على "مريم" مرة أخرى لأن يوسف هو من وسوس لـ"كيشو" ليكسر قلبها؟

• قصة حرب أهلية

يدور حرب أهلية حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة. 

ويدور حرب أهلية حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

ويعرض مسلسل "حرب أهلية" عبر قنوات cbc، حيث يعرض للمرة الأولى في الثامنة إلا الربع مساء والإعادة الأولى في الواحدة إلا الربع صباحا والإعادة الثانية في تمام السابعة والنصف مساء والإعادة الثالثة في الثانية عشرة إلا ربع ظهرًا، كما يعرض بواقع 4 مرات أخرى عبر قناة سي بي سي دراما ويعرض العمل أيضا عبر قنوات دبي في العرض الخليجي.

“حرب أهلية” من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وعدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي  وهو إنتاج العدل جروب، بمشاركة شركة سينرجي وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

جميلة عوض يسرا باسل الخياط أروى جودة مايان السيد مسلسل حرب أهلية

الأكثر قراءة

أسرة مريض مصاب بكورونا تعتدي بالضرب على طاقم مستشفى المبرة بالمحلة

«حكم حبس نهائي ضدها».. هروب الراقصة جوهرة من الغردقة

د. محمد الباز يكتب: لماذا تكره الجماعة الإرهابية الجيش والشرطة؟

الزمالك يؤكد تقدمه باستئناف ضد عقوبة إمام عاشور (مستندات)

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز

«الاطمئنان الحذر».. علماء يوضحون موقف مصر من كورونا الهندي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

إسماعيل يس.. الطيبة والفن

د.ابراهيم مجدي

النفسية فى زمن الوباء.. «أكل العيش» يهزم الخوف

ماجد حبته

الانتخابات الوهمية الفلسطينية

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: المظلومية الكاذبة

صور

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

مشاركة شعبية حاشدة في جنازات قتلى حادث التدافع فى جبل ميرون (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (8)..أسرار الكابالا.. كيف تنظر الصوفية اليهودية إلى الله؟

حداد عام فى إسرائيل على قتلى حادث الحفل الدينى

أولمرت: استمرار استهداف الفلسطينيين لا يترك لهم خيارا سوى الانتفاضة