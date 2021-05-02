الحلقة 20 من القاهرة كابول.. طارق لطفي عميلا لأمريكا بدلا من الإعدام

ننشر خلال هذا التقرير تفاصيل الحلقة 20 من القاهرة كابول وفيها الشيخ رمزي الذي يقدمه الفنان طارق لطفي يتحول عميلا لأمريكا بدلا من الإعدام، حيث يعقد الشيخ رمزي الذي يقدمه الفنان طارق لطفي خلال الحلقة 20 من مسلسل القاهرة كابول صفقة من أمريكا ممثلة في أحد عناصر الجيش الأمريكي.

الحلقة 20 من القاهرة كابول

تشهد الحلقة 20 من القاهرة كابول بدء تنفيذ عملية إعدام الشيخ رمزي بعد وقوعه في قبضة الجيش الأمريكي وبعد الاستعداد يهمش أحد أعضاء الجيش الأمريكي في أذن الشيخ رمزي ويطلب منه التعاون والعودة للتنظيم من جديد ليصبح رجلهم هناك وفقا لسيناريو سيتم الاتفاق عليه عن كيفية الهروب فيوافق رمزي على الأمر في الوقت الذي ي بايع فيه أعضاء التنظيم الشيخ نمير اليد اليمنى للشيخ رمزي.

يعد طارق كساب لخبطة إعلامية جديدة على قناته التي يعمل فيها ويتم الإعداد لحلقة مميزة سيتم تسويقها بطريقة غير مسبوقة عن طريق إذاعتها على ساعتين بالإضافة إلى 3 ساعات إعلانات وستكون الحلقة عبارة عن انفراد بأم حمزة زوجة الشيخ رمزي الهاربة بعد محاولة قتلها ومعرفة تفاصيل رحلتها معه وهروبه وكيف يستقطب التنظيم النساء والشباب تحت مسميات كثيرة تهدف إلى تقوية التنظيم الإرهابي القائم في أفغانستان.

أبطال مسلسل القاهرة كابول

ويعتبر مسلسل "القاهرة كابول" من أهم الأعمال في الدراما التليفزيونية هذا العام ويناقش قضية هامة للغاية وهي تنظيم الجماعات الإرهابية في المنطقة خلال الفترة الماضية، والمسلسل يقوم ببطولته النجم طارق لطفي، وبمشاركة متميزة من كل من الفنان خالد الصاوي والفنان فتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع، ويشارك في البطولة عدد كبير من النجوم منهم الفنان القدير نبيل الحلفاوي، وشيرين، وخالد كمال، بمشاركة كريم سرور، إيناس كامل، رشدي الشامي، وحسني شتا، محمد عز، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، والمسلسل الجديد يعرض عبر قنوات سي بي سي والحياة التابعين للمتحدة للخدمات الإعلامية، والإذاعة الأولى للعمل تكون عبر قناة الحياة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.