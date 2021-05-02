الأحد 02 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تكشف ملابسات تحطيم صاحب مقهى لسيارة سيدة ركنت أمامه بعين شمس

تحطيم صاحب مقهى لسيارة
تحطيم صاحب مقهى لسيارة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بشأن شكوى سيدة لتضررها من صاحب مقهى كائن بمنطقة أحمد عرابي بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة لقيامه وآخر بإحداث تلفيات بالسيارة ملكها حال توقفها أمام المقهى.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (إحدى السيدات) وباستدعائها قررت أنه أثناء تواجدها بالمنطقة محل البلاغ قامت بترك السيارة ملكها أمام المقهى المشار إليه لشراء بعض المستلزمات وعقب عودتها اكتشفت قيام صاحب المقهى وأحد العاملين طرفه بإحداث تلفيات بالسيارة ملكها عبارة عن تطبيق سقف السيارة وكسر الزجاج الأمامي وقيامهما بالتعدي عليها بالسب لقيامها بترك السيارة ملكها أمام المقهى.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (صاحب المقهى وعامل بذات المقهى "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

عين شمس فيسبوك قسم شرطة عين شمس تلفيات بالسيارة مقهى

الأكثر قراءة

أسرة مريض مصاب بكورونا تعتدي بالضرب على طاقم مستشفى المبرة بالمحلة

د. محمد الباز يكتب: لماذا تكره الجماعة الإرهابية الجيش والشرطة؟

«حكم حبس نهائي ضدها».. هروب الراقصة جوهرة من الغردقة

الزمالك يؤكد تقدمه باستئناف ضد عقوبة إمام عاشور (مستندات)

«الاطمئنان الحذر».. علماء يوضحون موقف مصر من كورونا الهندي

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

إسماعيل يس.. الطيبة والفن

د.ابراهيم مجدي

النفسية فى زمن الوباء.. «أكل العيش» يهزم الخوف

ماجد حبته

الانتخابات الوهمية الفلسطينية

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: المظلومية الكاذبة

صور

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

مشاركة شعبية حاشدة في جنازات قتلى حادث التدافع فى جبل ميرون (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (8)..أسرار الكابالا.. كيف تنظر الصوفية اليهودية إلى الله؟

حداد عام فى إسرائيل على قتلى حادث الحفل الدينى

أولمرت: استمرار استهداف الفلسطينيين لا يترك لهم خيارا سوى الانتفاضة