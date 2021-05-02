«الداخلية» تكشف ملابسات تحطيم صاحب مقهى لسيارة سيدة ركنت أمامه بعين شمس

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بشأن شكوى سيدة لتضررها من صاحب مقهى كائن بمنطقة أحمد عرابي بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة لقيامه وآخر بإحداث تلفيات بالسيارة ملكها حال توقفها أمام المقهى.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (إحدى السيدات) وباستدعائها قررت أنه أثناء تواجدها بالمنطقة محل البلاغ قامت بترك السيارة ملكها أمام المقهى المشار إليه لشراء بعض المستلزمات وعقب عودتها اكتشفت قيام صاحب المقهى وأحد العاملين طرفه بإحداث تلفيات بالسيارة ملكها عبارة عن تطبيق سقف السيارة وكسر الزجاج الأمامي وقيامهما بالتعدي عليها بالسب لقيامها بترك السيارة ملكها أمام المقهى.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (صاحب المقهى وعامل بذات المقهى "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.