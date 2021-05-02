الأحد 02 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 20 من مسلسل هجمة مرتدة.. أحمد عز يكتشف مرض ماجدة زكي

هجمة مرتدة
هجمة مرتدة

كشف الفنان أحمد عز «سيف» تفاصيل مرض والدته التي تقدمها الفنانة ماجدة زكي في الحلقة 20 من مسلسل هجمة مرتدة.

وتبدأ رحلة دينا التي تقدمها الفنانة هند صبري للقيام بمهمتها بالخارج، ونرصد خلال هذا التقرير تفاصيل الحلقة 20 من مسلسل هجمة مرتدة ومعرفة أحمد عز الخطورة التي لحقت بوالدته الفنانة ماجدة زكي.

الحلقة 20 من مسلسل هجمة مرتدة

تشهد الحلقة 20 من مسلسل هجمة مرتدة إنهاء «سيف» استعداده للسفر إلى الخارج، حيث يلتقي سمسار الهجرة الشرعية ويدفع له الأموال وسيسفره عن طريق سوريا ثم تركيا ومن الحدود إلى أوروبا وفي الوقت نفسه يكتشف مرض والدته التي تقدمها ماجدة زكي مما يغير من حالته النفسية قبل السفر للخارج.

تبدأ دينا التي تقدمها الفنانة هند صبري مهمتها بالخارج وتبدأ في حضور السيمينار بالخارج وسط ترقب كبير من المخابرات المعادية وعلى رأسهم نازلي التي تراقب الموقف عن بعد انتظارا للحظة المناسبة للحديث إلى دينا بعد أن تتأكد من كل الأمور حولها، كما يرفض عمار المقدسي الاعتراف بأي شيء للمخابرات الإسرائيلية ويتم الاستعداد لترحيله لإسرائيل.

أبطال وصناع مسلسل هجمة مرتدة

مسلسل هجمة مرتدة يعتبر من أضخم المسلسلات الجديد في الدراما المصرية هذا العام، حيث يقدم ملفا حديثا من ملفات المخابرات العامة، ويقف على بطولة المسلسل الجديد الفنان أحمد عز والفنانة هند صبري ويشارك في المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم الفنانة القديرة ماجدة زكي، والنجم الكبير صلاح عبد الله والنجم هشام سليم، والفنان نضال الشافعي، ومحمد جمعة، يوسف عثمان، ومحمود البزاوي، والفنان القدير أحمد فؤاد سليم، وندا موسى وخالد أنور، فيدرا ونور محمود، ومحمد عادل، وهاجر الشرنوبي، مايان السيد.  

يذكر أن مسلسل هجمة مرتدة من تأليف السيناريست باهر دويدار، ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي والمتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض يوميًا على دي إم سي في العاشرة والربع مساءً وبعدها على دي إم سي دراما 4 مرات يوميا.

هجمة مرتدة مسلسل هجمة مرتدة أحمد عز هند صبري الفنان أحمد عز ماجدة زكي

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