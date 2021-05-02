محافظ أسوان يتناول وجبة الإفطار مع أهالي العطواني بإدفو

فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أهالي قرية العطواني التابعة لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، مساء اليوم، بالنزول إليهم وتناول معهم وجبة الإفطار.

وتداول أهالي قرية العطواني بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، مساء اليوم، فيديو لبث مباشر لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، أثناء تناوله لوجبة الإفطار برفقتهم.

وسادت حالة من الفرحة والسرور بين أهالي قرية العطواني، وعقب مفاجأة محافظ أسوان بالنزول إليهم وتناول معهم وجبة الإفطار، مما جعل الأهالي يشعرون بالفرحة.

محافظ أسوان

محافظ أسوان

محافظ أسوان

محافظ أسوان

محافظ أسوان