الأحد 02 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تهديد لجنش وجبل.. كواليس الجلسة المغلقة بين كارتيرون وحراس الزمالك

جريدة الدستور

عقد الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون جلسة مغلقة مع حراس المرمى الثلاثة محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد، ووجه لهم تحذيرًا شديد اللهجة بعدم الخروج عن النص وضرورة الالتزام بتعليمات وقرارات الجهاز الفني، وإلا سيتم توقيع عقوبات مالية صارمة ضد الحارس غير الملتزم وعرضه للبيع نهائيًا.  

ووجه كارتيرون تحذيرًا إلي جنش وأبوجبل بعدم الكتابة علي السوشيال ميديا هما وأقاربهما، وعدم المساس بالآخر من قريب أو بعيد، كما وجه تحذيرًا إلي عواد بالالتزام بمواعيد التدريبات وعدم التعليق علي قرار استبعاده من التشكيل أو قائمة المباريات.
 

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