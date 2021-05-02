منة فضالي: فردوس عبدالحميد أشادات بدوري وقالتلي «مشاهدك أبكتني»

-شخصيه عزيزه "إنسانيه" ومليئه بالصعوبات وموثرة في الاحداث المقبلة

-محمد سامي مخرج ومؤلف شاطر ويعلم كيف يجذب المشاهد لعمله

-دياب ممثل قوي واحمد السقا يقدم دور جرئ

-لم اضع اي ميك اب للشخصيه لإظهار المرض عليها واهتميت بالتفاصيل

-نسل الاغراب مسلسل ناجح والصعيد اتغير عن زمان وهو ليس بقصه "خياليه"

-مشاهدي مع ملك احمد زاهر كانت صعبه بسبب قربنا في الحقيقه وهي تشبهني كثيرا

قدمت الفنانه منة فضالي واحدة من اصعب الشخصيات التي قدمتها في مسيرتها الفنية، من خلال تقديمها لشخصية عزيزة ضمن احداث مسلسل نسل الاغراب، الذي يقدم بطولته النجمين أمير كرارة وأحمد السقا، حيث قدمت فتاة صعيدية مريضة بالقلب تعاني من مشاكل اسرية أثرت عليها نفسيا.. “الدستور” اجرت حوار مع منة فضالي والتي تحدثت عن كافه تفاصيل دورها واشتراكها في العمل وكان نص الحوار كالتالي..

في البدايه كلمينا عن ردود الافعال التي جاءتك علي شخصيه "عزيزة" ؟

سعيدة لابعد الحدود علي ما وجدته من آراء إيجابية للغايه علي دوري تحديدا، فقد وجدت حاله حفاوه كبيرة من قبل الجمهور وكذلك الفنانين العاملين بالمسلسل، خاصه مع مشهد وفاه “عزيزه” فقد كان ملفت للجمهور و رأيت كيف كان موثر عليهم وتعاطفهم معها، خاصه وانها كانت شخصيه عانت الكثير طوال حياتها، لذا كان هناك تعاطف كبير معها.

كيف جاء ترشيحك للاشتراك في المسلسل؟

الترشيح جاءني من المخرج محمد سامي، وقد استقرينا منذ البدايه علي شكل وتفاصيل الشخصيه، ولم اغير بها شئ فهي مكتوبة بطريقه جيده للغايه، وبها تفاصيل عديده علي الرغم من كون مساحه عدد مشاهدها قليله الا انها مليئه بالتفاصيل، فالشخصيه إنسانيه للغاية.

كيف رأيتِ السيناريو وبعض الآراء التي وصفت العمل بأنه غير واقعي ؟

المسلسل مكتوب بطريقة محترفة للغاية من خلال محمد سامي، فهو مخرج ذو نظرة مختلفة وجيدة ويستطيع تقديم اي عمل بطريقة غير اعتيادية، فهو مصنف الشخصيات بشكل متنوع وجذاب للمشاهد، وبرأيي ان العمل ناجح ومقدم حاله حلوة بين الجمهور، فالصعيد تغير كثيرا عن السابق من حيث شراء السيارات وكذلك احدث الهواتف وخلافه، فانا قدمت مسلسل سلسال الدم منذ سنوات وقد كانت الشخصيه ترتدي ذهب كثير وبها تفاصيل كثيره، الا ان وقتها المجتمع كان متغير عن الشكل الحالي والعقلية الحاليه فكل شيء يتغير وهذه سنه الحياه.

كيف رأيتِ شخصية "عزيزة" ؟

قد يري البعض ان الشخصيه علي الهامش بسبب عدد المشاهد، الا ان الشخصيه كانت بها تفاصيل عديده وممتلئه بالمفردات الكثيرة، فهي شخصيه صعبة للغايه متاثرة بالعديد من الأمور التي تعبتها نفسيا وعاشت بسببها في حاله حزن شديده الي ان مرضت في الاخر، فهي عانت من قسوة زوجها وعدم الزواج من حب حياتها والكثير والكثير، الا انها كانت تحاول مقاومه ذلك من اجل ابنتها، فكل هذه التفاصيل كان من الصعب ان تخرج للمشاهد بطريقه سهله، فقد تعبت كثيرا من اجل ان تخرج الشخصيه بهذه الطريقه، فهي كانت شخصيه مؤثره للغايه في احداث من حولها.

وكيف رأيتِ مشهد وفاة "عزيزة" في المسلسل وكيف رأيتِ ردود الفعل حوله في اللوكيشن ؟

المشهد كان صعب للغايه ومرهق وحاولت ان اقدمه بطريقه واقعيه خاصه وانها توفت بعد معاناه شديده من المرض وبها احاسيس عديده منها خوفها علي ابنتها بعد وفاتها، والحمدلله خرج المشهد بالشكل الذي تمنيته علي مستوي ردود الافعال الجماهيريه وكذلك من قبل من شارك في العمل، كما اني سعدت من رد فعل الاستاذه فردوس عبد الحميد التي اثنت علي اداءي في المشهد وقالت لي “خلتيني عيطت” مؤكدة علي ان المشهد كان جيد للغايه، وهذا امر جعلني في غايه السعاده، خاصه وانني كنت اتمني ان اقابلها في عمل فني يضاف في تاريخي بالتمثيل، فأنا من هواه التمثيل مع الفنانين الكبار الذين يضيفون لي الكثير باي عمل اشترك فيه.

ما رأيك في ردود الافعال علي المسلسل سواء الايجابيه او السلبيه ؟

من المستحيل ان يتفق الناس علي عمل بشكل كامل ، فدائما ما تجد المعجبين والغير محبين لاي عمل، وهذا امر طبيعي للغايه، الا اني وجدت حالات اشاده عديده علي المسلسل، والسوشيال ميديا علي الرغم من وجود كوميكسات عل العمل ، الا ان اغلبها كان اشاده اكثر من النقد، واعتقد ان العمل يتم مشاهدته بشكل كبير للغايه.

ما رأيك في ثنائية امير كرارة واحمد السقا في العمل ؟

رائعين للغايه ويقدمان أداء تمثيلي مبهر وجرئ واعتقد ان الجمهور اول مرة يراهما بهذه الطريقه المميزه، واحمد السقا يقدم شكل وطريقه عبقريه اعجبتني للغايه، فعلي الرغم من طريقته الصعبه وقلبه الحجر والذي كان يضايق عزيزه في العمل، الا انه كان كالطفل عند معرفته بوفاتها وهذا يثبت ان لكل انسان قلب يظهر في اوقات معينه علي الرغم من اختلاف الشخصيات، وانا سعدت بمقابلته في العمل فهو ممثل كبير واستمتعت بالمشاهد التي كانت معه في المسلسل.

وكيف تقيّمين مشاهدك مع ملك احمد زاهر في العمل ؟

اعتبر مشاهدي في العمل معها من اصعب المشاهد التي قدمتها، فأنا وهي و والدها احمد زاهر وزوجته بمثابه اسرة سويا، فنحن أصدقاء للغايه، وبيننا الفه شديده، فكان الوقوف والتمثيل سويا لم يكن بالسهل بسبب هذه العلاقه الحميميه التي تجمعني بملك واسرتها، كما انها ممثله شاطره للغايه واداءه اصبح انضج وانضج واعتقد انها ستكون من الممثلات الشاطرين اوي في المرحله المقبله، كما انها شبهي كثيرا ويمكن هذ سر اختيارها للدور، وشعرت معها ان العلاقه بيننا ام وابنتها تماما.

ظهرتِ دون وضع اي ميك اب وكانت الشخصيه تظهر بملامح شاحبه طوال الوقت.. هل ضايقك ذلك؟

حاولت ان اظهر تفاصيل الشخصيه بطريقه احترافيه فهي امرأه مريضه بالقلب وطبيعي ان يكون وجهها شاحب ولا تضع اي ميك اب او شي لتظهر حجم معاناتها مع المرض، فمريضه القلب لا يصل إليها الدم بشكل طبيعي وهذا يظهر علي ملامحها، كما اهتميت ببعض التفاصيل الخاصه بإخراج حاله اعياءها للجمهور بشكل طبيعي دون مبالغه لتصل الي المتلقي بشكل واقعي فمثلا ليس من الطبيعي ان تظهر وهي لا تستطيع المشي تماما بل ظهرت وهي تسير بطريقه معينه او عند ظهور اعراض السعال كثيرا وخلافه فهذا ليس من الضروري إظهاره، كما انني اهتميت بعدم الاعتناء بشعرها مثلا علي الرغم من انها من عائله غنيه للغايه ولكن لضبط تفاصيل معاناتها مع المرض.

دياب ظهر وهو يبكي بعد وفاتك بشدة بسبب قصه حب قديمه.. كيف رايتِ أداء دياب في العمل ؟

دياب واحد من الممثلين المميزين في العمل وهو ممثل شاطر ولديه حس فني قوي، وظهر ذلك في المشهد الذي قدمه عند علمه بوفاه عزيزة، والذي كانت تجمعهم قصه حب قديمه لكنها لم تكتمل بسبب مشاكل عائليه، كما ان هناك ابطال اخرين قدموا أداء جيد في العمل من ضمنهم محمد جمعه واحمد فهيم ومن الشباب احمد عبد الحميد و هدير عبد الناصر فقد اعجبني تمثيلهم جدا.

كيف رايتي المنافسه الرمضانيه هذا الموسم ؟

بالتأكيد كانت قويه لتنوع الاعمال المقدمه والتي اظهرت قوة كبيرة في سوق الإنتاج المصري والذي اشكر عليه شركه سينرجي التي قدمت اعمال مهمه لفكر الجمهور المصري والعربي، وخاصه الاعمال الوطنيه التي من ضمنها مسلسل الاختيار 2 الذي يقدم حاله وطنيه خاصه.

وماذا عن تمنياتك للفترة المقبلة ؟

اتمني ان يكمل فريق عمل نسل الاغراب بنفس قوة البدايه، واعلم جيدا ان القادم في المسلسل اقوي كثيرا وبه تفاصيل كثيرة مهمة، اتمني ان يوفقوا في ذلك وينال الجمهور اعجابه بالقادم، كما اتمني ان اوفق في اختياراتي القادمة علي المستوي الشخصي والتمثيلي .