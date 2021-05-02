«سنبل»: «حياة كريمة» تعكس حرص القيادة السياسية على تلبية احتياجات المواطنين

أكد الدكتور وجيه سنبل، عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة حياة كريمة واحدة من أهم المبادرات الرئاسية على الإطلاق ليس فى السنوات الأخيرة فحسب ولكن على مدار العصور السابقة، ولعل ما يتم على الأرض من تنفيذ للمبادرة فى القرى والريف المصرى إنجاز كبير يضاف لرصيد القيادة السياسية، الحريصة كل الحرص على تلبية احتياجات المواطنين وتطبيق حياة كريمة للمواطنين بمختلف ربوع الجمهورية.

وأضاف «سنبل»، أن مبادرة «حياة كريمة» تهدف إلى إحداث نقلة نوعية اجتماعيًا للقرى والمراكز المستهدفة، وذلك بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها تحقيق حياة أفضل لتلك الفئات وتحسين ظروف معيشتهم، بجانب تطوير البنية التحتية بدخول الصرف الصحي والغاز الطبيعي وتحسين شبكة مياه الشرب، وعمل مشروعات خدمية توفر فرص عمل بتلك القرى وبناء منشآت تعليمية وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية الموجودة بها، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر فقرا واحتياجًا.

وأشار «سنبل»، إلى أن «حياة كريمة» تعمل على تنفيذ حزمة من مشروعات البنية الأساسية والخدمات المختلفة، وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين بالقرى والريف المصرى، وهى بمثابة استكمال لما بدأته الدولة من مشروعات تنموية فى كل القطاعات، كما تعتبر أحد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهى بداية قوية لتطوير قرى مصر، وإنعاش السوق فى كل القطاعات، مما سيعمل على توفير فرص عمل للشباب على مستوى الجمهورية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحزبية والحكومية المعنية بالتكاتف والتعاون لتنفيذ المبادرة واستئنافها دون توقف لترسيخ قواعد العدالة الاجتماعية وزيادة قلاع مصر الحضارية الصناعية والزراعية والاستثمارية.

هذا ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسى في مستهل سنة 2019 مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً .

فور اطلاق الرئيس لمبادرة حياة كريمة تحركت كل اجهزة الدولة فى اتجاه تنفيذ تلك المبادرة لتحقيق اهدافها والوقوف بجانب الفئات الاكثر احتياجا فى كل المجالات كالصحة والتعليم والسكن .

وخصصت الحكومة 103 مليار جنيه لمبادرة 'حياة كريمة' لغير القادرين وتطوير القرى الأكثر إحتياجاً وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.