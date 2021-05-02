التطبيق بداية يوليو.. أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة والتي أعلنت عنها وزارة الكهرباء في وقت سابق لتطبيقها بداية من يوليو المقبل ويصدر بها أول فاتورة محاسبة في أغسطس.

كانت الحكومة وضعت خطة لخفض الدعم تدريجيا عن فاتورة استهلاك الكهرباء حتى عام 2025، وفق ما أعلنه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء في يونيو الماضي فإن أسعار شرائح الكهرباء سوف ترتفع في يوليو المقبل.

وفي سياق ذلك، يستعرض "الدستور" الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من يوليو المقبل، ضمن خطة الوزارة، التي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي عقد في يوليو الماضي.

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة

وجاءت الزيادة في الأسعار كالآتي:



الشريحة الأولى

من صفر إلى 50 كيلووات، سعرها حاليا 38 قرشا، وفي أول يوليو المقبل، ستكون 48 قرشا.

الشريحة الثانية

من 51 إلى 100 كيلووات، سعرها حاليا 48 قرشا وستكون 58 قرشا.

الشريحة الثالثة

من صفر حتى 200 كيلووات، وسعرها حاليا 65 قرشا، وستكون 77 قرشًا.

الشريحة الرابعة

من 201 إلى 350 كيلووات وسعرها حاليا 96 قرشا، وستكون 106 قروش.

الشريحة الخامسة

من 351 إلى 650 كيلووات، وسعرها حاليا 118 قرشا، وستكون 128 قرشًا.

الشريحة السادسة

من651 إلى ألف كيلووات، ستكون سعرها في يوليو المقبل، كما هي حاليا 140 قرشا.

الشريحة السابعة

من صفر إلى أقل 1000 كيلووات، وأصحاب تلك الشريحة لا يحصلون على دعم، وسعرها حاليا 118 قرشًا، وبعد أول يوليو ستكون 128 قرشا.

ومن صفر لأكثر من 1000 وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم، ولا يخضعون لنظام التشريح، وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليا 145 قرشا.