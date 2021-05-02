الأحد 02 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد رحيم يهاجم عمرو مصطفى: اشتغل وأنت ساكت والزم حدودك

الملحن محمد رحيم
الملحن محمد رحيم والملحن عمرو مصطفى

أدان الملحن والموسيقار محمد رحيم تصريحات المحلن عمرو مصطفى خلال استضافته في برنامج “العرافه” للإعلامية بسمة وهبة والمعروض على قناة المحور الفضائية.

 

نص رسالة محمد رحيم لعمرو مصطفى

 

نص رسالة محمد رحيم لعمرو مصطفى

 

ووجه محمد رحيم رسالة شديدة اللهجة لعمرو مصطفى من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وجاءت كالتالي: “صديقي عمرو مصطفى شاهدت حلقتك في برنامج العرافه للإعلاميه بسمه وهبه وكان ليا تعليق الحقيقه شوف يا عمرو انا ميهمنيش ابدا انك تبقى عايش في كدبه كبيره ومصدقها لكن يهمني انك متفرضش الكدبه دي على الناس وتحاول تقنع بيها بعض شرائح الجمهور البسيط اللى ميعرفش حاجات كتير عن أسرار وخبايا المهنه بتاعتنا".

 

وأ ضاف: “البلد مليانه مبدعين وعلى أعلى مستوى من الموهبه والدراسه والابداع وكل واحد ليه مدرسته وليه تجاربه اللى لازم تحترم وكل واحد شق طريقه بنفسه وبذل مجهود لايستهان به فأنت مش من حقك تقلل من حد ولا تحط نفسك فوق حد ولا تغلط في حد من ابناء مهنتك المبدعين اللى كلهم ناجحين سواء مطربين او ملحنين اشتغل وانت ساكت والزم حدودك انت مش أكتر من ترس في عجله جوه مصنع جوه مدينه جوه بلد كامله أسمها بلد الإبداع والفن والحضاره وهوليوود الشرق (مصر)”. 

 

واستكمل: “انا كل ما أبدأ معاك صفحه جديده ترجع تخون الصداقه والعيش والملح وتفاجئني بما هو أفدح من كل مره قبل كده كتير كنت بسكت وبقول مفيش داعي نكبر الموضوع المرادي انت بجد زودتها أوي كفايه غلط في الناس كفايه سخريه من مجهود الناس كفايه تعدي على كل الناس اللى شقيت وحفرت في الصخر علشان تكون اساميها”.

 

وأختتم رسالته قائلا: “انا كنت أتمنى أن الرد ده اسمعه من السيد نقيب الموسيقين الفنان هاني شاكر او رئيس جمعيه المؤلفين والملحنين د/مدحت العدل ولكن كلهم سمعوا اهانه الناس وسكتوا”.

 

وكان عمرو مصطفى قد صرح خلال لقاءه في برنامج العرافة بعدد من التصريحات التي اثارت ازعاج العديد من صناع المزيكا والموسيقي في مصر، بالإضافة إلى إنه فتح فتح النار على الهضبة عمرو دياب مشيرا إلى إنه السبب في شهرة عمرو دياب وأنه حصل على أجر خلال مشواره الفني مع عمرو دياب يساوي أجر إحياء فرحين كما هاجم ايضًا تامر حسني وأشار أنه مازال في بداية طريقه بجانب عدد كبير من الملحين والموزعين والشعراء.

الملحن عمرو مصطفى عمرو مصطفى محمد رحيم الملحن محمد رحيم برنامج العرافة الإعلامية بسمة وهبة

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