يوسف سامح يكشف لـ«الدستور» كواليس غنائه باللغة الأفغانية في «القاهرة كابول»

أكد الفنان يوسف سامح، أنه سعيد بالاشتراك في مسلسل القاهره كابول مع النجم طارق لطفي.

وروي سامح لـ"الدستور" كواليس اشتراكه في العمل قائلا :"الدور رشحني له احمد تمام من خلال الاوديشن وكان عبارة عن تمثيل غناء الاغنية الافغاني بعدما اتبعتلي الاغنية عملت علي الاستماع لها حرف حرف و بعدها بساعتين بعت اول كوبليه و اخدت الدور و بعدها وقف العمل بسبب كورونا فكانت فرصة اني اعمل بحث عن لو افغاني هيتكلم لغة عربية هيتكلمها ازاي فوجدت ان حروف اللغة الافغانيه هي هي الحروف المستخدمة في اللغة العربية كما وجدت لقاء على الجزيرة لافغاني يتحدث لغة عربية و بعدما علمت الالة التي سوف اعزف عليها في المشهد و هي الصاز اتعلمت عليها قبل التصوير باسبوعين و كان اصعب حاجة اني اقدم اللي انا ذاكرته كله في اللوكيشن امام المخرج حسام علي و الكرو و الكاميرا و امام بطل العمل طارق لطفي" .

وتابع :"في اول تجربة تمثيل ليا في كواليس التصوير كان طارق لطفي يرد على اي كلام بيتوجهله بكل هدوء و بشكل لطيف و اعتقد السبب انه كان مركز، و علق على الاغنية موكدا انني حفظتها وسألني كيف فعلت ذلك، و كان معجب بيها، و قبل مشاهد الاكشن حصلت بروفة على المشهد مع المخرج و وقام بالتوجيه و انا ابتديت اركز و نسيت اي توتر بس حافظت على الرهبة ال موجودة بسب وجود طارق لطفي فهو ممثل له ثقله و عنده خبرة كبيرة و هو كان سبب باني ابقى عارف ان العمل هيكون حاجة من العيار الثقيل فحافظت على احساس الرهبة ده عشان استخدمه مع الخليفة في المشهد و مع كل مشهد و كنت محظوظ انه اتصور بالترتيب فكانت علاقة راشد حكمت بتتحول مع الخليفة" .



واستكمل :"الاغنية انا مكنتش فاهم معنى كل كلمة بس كنت حاسسها و مترجمها جوايا و كنت عارف انها لازم توصل للخليفة باحساس عشان تفكره بمنال التي تقدمها حنان مطاوع و رسالتها في الدراما فدوري كان بيمثل الفن و ان الفن او الموسيقى قادرة على انها تلين من قلب ارهابي زي الشيخ رمزي و في الاخر هنعرف ان لو الفن اتحكم فيه عقلية خاطئة او شريرة ممكن توصل بالفن اكاذيب" .



واختتم :"انا كنت محظوظ ان اول دور ليا كان راشد حكمت المغني الافغاني و مع طاقم العمل الثقيل ده و استاذ حسام اللي فاهم كويس يعني ايه ممثل شاب و يقدر انه يقدم ايه و الكرو بتاعه من اول المساعدين الاخراج ال كانوا بيساعدوا و يشجعوا لحد مدير التصوير استاذ كريم اشرف ال انا شايفه و احد من ابطال العمل حقيقي" .