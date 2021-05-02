نيجيريا تمنع دخول القادمين من الهند والبرازيل

قالت لجنة رئاسية في نيجيريا، اليوم الأحد، إن البلاد ستمنع دخول القادمين إليها من الهند والبرازيل، بسبب المخاوف من الانتشار السريع لفيروس كورونا في تلك الدول.

وأوضح بوس مصطفى، رئيس لجنة التوجيه الرئاسية المعنية بمكافحة كوفيد-19، في بيان: "لن يُسمح بدخول غير النيجيريين وغير المقيمين، ممن زاروا البرازيل أو الهند خلال 14 يوما سبقت القدوم لنيجيريا".

وأشار البيان النيجيري إلى أن الحظر سيطبق اعتبارا من الرابع من مايو، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

وسجلت نيجيريا 43 إصابة جديدة مؤكدة بالمرض أمس السبت، مما رفع إجمالي الإصابات لديها إلى 165153، والوفيات إلى 2063 وفاة.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متحور كوفيد-19 الهندي الذي يشتبه في مسؤوليته عن إغراق البلاد في أزمة صحية خانقة، قد رصد في 17 دولة أخرى على الأقل حول العالم.

مركز الوباء

وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان، بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا من الإصابات، وهي الآن رابع دولة في العالم من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات في الهند أكثر من 19 مليونا، والوفيات أكثر من مئتي ألف حالة وفاة.

ورغم أن الهند هي أكبر منتج للقاحات كوفيد-19 في العالم، فإن لديها عددا محدودا متاحا من الجرعات مما يفاقم الموجة الثانية الشديدة من العدوى التي شكلت ضغطا هائلا على المستشفيات والمشارح في حين تتدافع الأُسر للحصول على الأدوية والأكسجين.