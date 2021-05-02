«الدلتا للسكر» تكرم العاملين المتميزين بمناسبة عيد العمال

حرص الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب اليوم الأحد، على تكريم العديد من العاملين المتميزين بالشركة بمناسبة عيد العمال بما يبذلونه من أعمال تستحق الشكر والتقدير‪‪.

وقام "أبو اليزيد" بتكريم العاملين المتميزين وتسليمهم الهدايا وشهادات تقدير، كما أثنى “أبو اليزيد” على الجهود المبذولة من جانب العاملين بالشركة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح وحثهم على بذل المزيد من الجهد في أداء الأعمال.

وأعرب “أبو اليزيد” عن تقديره لحرص العاملين على تأدية عملهم بكفاءة وإتقان، مطالبًا كافة العاملين ببذل المزيد من الجهد والحفاظ على روح الفريق والعمل الجماعي للنهوض بالشركة وتحقيق أهدافها وزيادة الإنتاجية، في ظل حرص القيادة السياسية الحالية على دعم العاملين في كافة القطاعات بالدولة.

ووجه "أبو اليزيد" التحية للعاملين بالشركة نظرا لما يقدمونه من عطاء في العمل مؤكدا أن العاملين ظلوا على مدار التاريخ مثال يحتذى بهم لما يقدموه تجاه المجتمع، كما قدم التهنئة للعاملين بمناسبة عيد العمال وأعياد القيامة المجيدة وأعياد الربيع.

وكان قد وجه علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار تشغيل مصانع بنجر السكر خلال أعياد شم النسيم والإجازات الرسمية لتوفير سلعة السكر طوال الوقت للمواطنين.

‬وصرح الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب، أن مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ يواصل حاليا استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى من البنجر وتم استلام ما يقرب من مليون و360 ألف طن بنجر وإنتاج ما يقرب من 187 ألف سكر أبيض سائب وكذلك إنتاج كميات كبيرة من المولاس وأيضا إنتاج "لب البنجر" الذى يستخدم في صناعة الأعلاف ويتم تصدير كميات كبيرة منه للخارج بالعملة الصعبة، لافتا إلى أن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية في صناعة السكر من البنجر وأنها تساهم في منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة في زراعة البنجر في إطار خطة الدولة لتطوير المصانع التابعة للحكومة والخاصة بالسلع الغذائية الاستراتيجية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحت إشراف الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.