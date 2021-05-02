الأحد 02 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مشي وجري وركوب دراجات.. سكان الرحاب يشاركون في برنامج "مجتمع صحي" (صور)

سكان الرحاب
سكان الرحاب

 

يشارك سكان الرحاب في عدد من الأنشطة والفعاليات الرياضية المتنوعة خلال شهر رمضان الكريم ، وذلك ضمن فعاليات برنامج "مجتمع صحي " الذي أطلقته مجموعة طلعت مصطفى لتشجيع جميع الأعمار والفئات على ممارسة الرياضة وللحفاظ على الحياة الصحية السليمة لسكان الرحاب .

ويتضمن البرنامج أنشطة وفعاليات للمشي والجري وركوب الدراجات وأيضاً مسابقات للياقة البدنية . ويحرص جهاز الرحاب على استغلال المساحات الخضراء الشاسعة والطرق الواسعة العريضة بالمدينة لتشجيع السكان على المشاركة في الأنشطة المتنوعة وممارسة الرياضة لحياة صحية أفضل .

ويقوم جهاز الرحاب بتنظيم الفعاليات والأنشطة خلال شهر رمضان بالتنسيق مع الفرق الرياضية الشهيرة داخل الرحاب ، وهي فريق الرحاب للدرجات RCT ، وفريق الرحاب بايك Rehab Bike ، و فريق الرحاب للمشي AlRehab walkers  .

سكان الرحاب
سكان الرحاب
سكان الرحاب
سكان الرحاب
سكان الرحاب
سكان الرحاب
الرحاب رياضة كورونا صحة سكان الرحاب

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