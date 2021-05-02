رامز جلال ساخرًا من حمادة هلال: فاضلة شوية ويبقى بيج رامي

انضم الفنان حمادة هلال، لضحايا برنامج "رامز عقله طار"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، ويُذاع عبر فضائية mbc مصر.

وقال رامز جلال، في بداية الحلقة: "أنا عاجنه وخابزه أوعوا تتخضعوا فيه هو مصدرلنا الوش البرىء الحنين وهو صايع ومش عاوز يبين وراكب في أي مصلحة، بدأ مطرب وعمله كام غنوة لحد ما عمل خميرة حلوة، هتقولي دايما دموع هقولك البنطلون مقطوع، هتقولي أنا لا مجنون ولا بطوح هقولك أمشي روح، معانا ومعاكم براد الفن وليبتون الغناء خمسينة الطرب... حمادة هلال".