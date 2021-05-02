الأحد 02 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع ربة منزل إثر نشوب حريق بمنزلها في سوهاج

نشوب حريق
نشوب حريق

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الأحد، إثر نشوب حريق بمنزلها بناحية شطورة دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة طهطا بنشوب حريق بمنزل بناحية شطورة دائرة المركز، ووجود متوفاة.

بالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك “محمد.ص” 60 عامًا، مكون من طابق واحد ومبني بالطوب الأبيض “البلوك” ومسقوف بأفلاق النخيل، ونتج عن الحريق وفاة نجلته “زينب” ٣٠عامًا، ربة منزل متأثرة بإصابتها بحروق بالغة بالجسد.

وبسؤال مالك المنزل المذكور قرر بمضمون ما تقدم، ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي بسبب التوصيلات العشوائية، وأضاف بنفوق “جاموسة” وتلف بعض المنقولات المنزلية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حريق شرطة سوهاج محافظة وفاة

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