موسى الحلقة 20.. محمد رمضان يخرج من المستشفى ويفاجئ سمية الخشاب بفستان زفاف

يستمر عرض مسلسل موسى لمحمد رمضان على شاشة قناة دي إم سي وقت الإفطار مباشرة حيث اشتد صراع الحلقات المتبقية من العمل بين موسى وعدد كبير ممن يبحثون عنه من أجل قتله؛ وتواجدت حلاوتهم الشخصية التي تقدمها الفنانة سمية الخشاب داخل المستشفى الذي يتواجد فيها موسى فيما فاجأها موسى بفستان الزفاف وغادرا المستشفى في غزة للعودة إلى سوق باب اللوق مرة أخرى.

وضمن أحداث الحلقة حدث شجار بين شقيقة الباشا شهاب الشخصية التي يقدمها الفنان صبري فواز وهبة مجدي التي تقدم شخصية شفيقة حيث ترفض شقيقته زواجه من واحدة كانت تعمل في الملاهي الليلية وكان أصلها صعيدي وهو ما قوبل بالرفض تماما وغادروا المكان.

وضمن أحداث المشهد نفسه طالبت شقيقة شهاب باشا أن تري والدتها وهو ما رفضه ليغادر مع شفيقة مرة أخرى بينما تواجد في الحلقة العشرين الفنان منذر رياحنة الذي يقدم شخصية نوفل مع والدته كحلة الشخصية التي تقدمها الفنانة فريدة سيف النصر حيث طلب منها كونها تعمل بالسحر أن تقوم بعمل عمل وحجاب يقرب منه شفيقة بينما أكد لها أنه سوف يذهب معها إلى الإسكندرية حتى ترى شفيقة.

وكشفت الحلقة أيضا عن حب بخيتة الشخصية التي تقدمها الفنانة هبة عبدالغني للشيخ صالحين الشخصية التي يقدمها الفنان القدير محمد ريحان ليعبر لها هو الآخر عن حبه لها.

بينما ظل مغاوري أحد المطاريد وهي الشخصية التي يقدمها الفنان سعد المختار في الاستمرار بالبحث عن موسى من أجل قتله تنفيذا لرغبة زوجة شيخ البلد الشخصية التي يقدمها الفنان رياض الخولي.

وأعلنت قناة dmc عن مواعيد عرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا، حيث انطلق عرض أولى الحلقات في الثلاثاء الأول من شهر رمضان منذ أسبوعين تقريبا علي أن تقدم اليوم الحلقة الثالثة عشر في تمام الساعة 6:30 مساء فيما الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

وعن مسلسل "موسى" فهو بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، فيما تدور أحداثه في إطار من الدراما الصعيدي وخاصة فترة الاربعينيات من القرن الماضي.