الأحد 02 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
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سياسي

النائب محمد منظور يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

محمد منظور
محمد منظور

هنأ الدكتور محمد منظور عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، و جميع الأخوة المصريين الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

 

وقال منظور، في بيان له اليوم، أن المصريين بكافة طوائفهم في رباط إلى يوم القيامة، ولن تنجح أي مؤامرات تستهدف الوقيعة بين المصريين، داعيا الله أن يديم المحبة والسلام والأمن على كل المصريين، مشيرا إلى أن هناك ترابط وثيق بين نسيجي الأمة لن يستطيع احد التفرقة بينهم. 

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن شعب مصر نسيج واحد وشركاء في الوطن وأنه بالوحدة والترابط سيتحقق لمصر الخير والرخاء والاستقرار، مشيرا إلى أن علاقة التآخي بين عنصري الأمة أصبحت بحق نموذجًا يحتذى به للشعوب المختلفة بما يحقق لمصر الخير والرخاء والاستقرار، لتبقى راية مصر الكنانة خفاقة دائما وأبدا، مؤكدا أن تزامن الاحتفالات بالمناسبات الدينية هو أقوى رسالة للعالم أجمع بتماسك الشعب المصري. 

 

وقدم عضو مجلس الشيوخ ، التحية لقداسة البابا تواضروس الثانى، للمواقف الوطنية والتاريخية التي قدمها خلال الفترة الماضية ، موضحا أن البابا يحظى بحب وتقدير جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم. 

 

فيما تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية والأسقفية والكاثوليكية والطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد، والذى يبدأ اليوم الأحد، ويتذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد 3 أيام من صلبه وموته كما هو مسطور فى العهد الجديد، ويأتى عيد القيامة فى نهاية أسبوع الآلام، والذى يبدأ بأحد الشعانين أو أحد السعف وهو ذكرى دخول المسيح للقدس، ويحتفل به الأقباط الأرثوذكس هذا العام يوم 25 أبريل المقبل، ويستمر هذا الأسبوع حتى ما يعرف بسبت النور، الذى يحدث فيه ما يعتقد المسيحييون أنه معجزة خروج "النار المقدسة" من قبر المسيح الواقع بكنيسة القيامة فى القدس المحتلة.   
 

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