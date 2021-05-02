2113 إصابة بكورونا في كرواتيا والتشيك

سجلت وزارة الصحة والسلطات الصحية في كرواتيا والتشيك لـ 2113 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كرواتيا

سجلت السلطات الصحية في كرواتيا، اليوم الأحد، 944 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 335 ألفا و173 مُصابًا.

وأفادت وكالة أنباء (هينا) الكرواتية - نقلًا عن فريق إدارة أزمة "كورونا" - بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 7 آلاف و182 حالة وفاة عقب تسجيل 52 وفاة جديدة منذ أمس السبت.

وأضافت أن عدد المُتعافين من المرض بلغ حتى الآن 314 ألفا و839 متعافيا، عقب تسجيل 2016 حالة تعاف جديدة أمس.

يُشار إلى أن كرواتيا أجرت على مدى يوم أمس 8 آلاف و370 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" ليصل الإجمالي إلى مليون و822 ألفا و 875 اختبارات منذ بدء تفشي الوباء في مارس من العام الماضي.

جدير بالذكر أن وباء "كورونا" أصاب منذ بداية تفشي المرض أكثر من 152 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من ثلاثة ملايين حتى الآن.

التشيك

سجلت جمهورية التشيك 1169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التشيكية - حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الأحد- إلى أن الحالات الجديدة تمثل أقل حصيلة يومية يتم تسجيلها منذ أوائل شهر سبتمبر الماضي، أي خلال ثمانية أشهر.

كما ظل ما يقل عن 2500 شخص يتلقون العلاج اللازم بالمستشفيات من جراء إصابتهم بـ (كوفيد-19)، فيما يرقد خُمسهم في حالة صحية حرجة.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الجمعة ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 152 مليونا و 913 ألفا و 107حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 208 ألفا و 618 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 130 مليونا و 207 ألفا و 028 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.