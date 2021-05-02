مصر للطيران تطرح تخفيضات على الرحلات لبعض وجهاتها الدولية

أعلنت شركة مصر للطيران طرح العديد من التخفيضات على رحلاتها إلى نقاطها الدولية، في إطار اهتمام مصر للطيران بتوفير أفضل العروض والخدمات لعملائها.

حيث أطلقت الشركة تخفيض 30% على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى لندن. ويمكن للعملاء الاستفادة بالعرض عند شراء التذاكر حتى 31 مايو 2021 والسفر حتى 6 أغسطس 2021 أو في الفترة من 17 سبتمبر حتى 30 نوفمبر 2021.

وكذلك طرحت الشركة 25% تخفيض على الدرجة السياحية للمسافرين إلى بودابست لشراء التذاكر حتى 31 مايو والسفر حتى 30 يونيو 2021.

وطرحت تخفيض 25% على رحلاتها إلى البحرين ومسقط لشراء التذاكر حتى 15 مايو والسفر حتى 23 يونيو 2021.

هذا بالإضافة إلى تخفيض 20 % على رحلات الشركة إلى نقاطها بدولة ألمانيا لشراء التذاكر حتى 16 مايو 2021.

كما أعلنت الشركة عن طرح تخفيضات 20 % على الدرجة السياحية للمسافرين إلى إربيل وبغداد ويمكن شراء التذاكر حتى 15 مايو 2021 والسفر حتى 30 يونيه والعودة حتى 31 ديسمبر 2021.

وكذلك طرحت الشركة أسعارًا خاصة للسفر إلى دبي والشارقة وأبو ظبي حتى 5 مايو الجاري.

ولمزيد من المعلومات، الاتصال بمركز خدمة العملاء 1717 أو زيارة موقعنا الإلكتروني egyptair.com أو من خلال وكلاء السياحة والسفر المعتمدين.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب بدء حلول الفصل الصيفي.

كما تلتزم المطارات بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.