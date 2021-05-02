البابا الراحل شنودة الثالث: لولا القيامة لأصبحت مصائرنا مثل الحيوانات

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بعيد القيامة المجيد.

وقال البابا الراحل شنودة الثالث، في كتابه لماذا القيامة: "كما أن القيامة ممكنة بالنسبة إلى قدرة الله، كذلك هي ضرورية بالنسبة إلى عدل الله وصلاحه وجوده".

وأضاف: "القيامة لازمة من أجل العدل من أجل محاسبة كل إنسان على أفعاله التي عملها خلال حياته على الأرض، خيرًا كانت أم شرًا، فيثاب على الخير، ويعاقب على الشر. ولو لم تكن قيامة، لتهالك الناس على الحياة الدنيا، وعاشوا في ملاذها وفسادها، غير عابئين بما يحدث فيما بعد! وأيضًا".

وتابع: "الله قد وعد الإنسان بالحياة الأبدية. ووعده هو للإنسان كله. وليس للروح فقط التي هي جزء من الإنسان. ولولا القيامة لكان مصير الجسد البشرى كمصير أجساد الحيوانات! والقيامة لازمة أيضًا من أجل التوازن"، مضيفًا: "القيامة أيضًا لتقدم لنا الحياة المثالية التي فقدناها هنا".