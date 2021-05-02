الأحد 02 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

تعرف على طقس عشية قداس شم النسيم

شمامسة
شمامسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بعيد القيامة المجيد.

وتصلي الكنيسة القبطية مساء اليوم، طقس عشية قداس شم النسيم، وقال الباحث وليم ابراهيم، الحاصل على دبلوم معهد الدراسات القبطية، وبكالريوس الكلية الاكليريكية، إن لعشية قداس شم النسيم طقسا يميزها.

وعن ذلك الطقس قال إنه لا تصلى المزامير في العشية، وتبدأ الصلاة كالمعتاد بصلاة الشكر والمزمور الخمسين دون أن تقال صلوات السواعي.

وأضاف في تصريحات خاصة: "يُقال لحن "نيئثنوس تيرو" ثم الهوس الرابع وإبصالية آدام وإبصالية يوم الأحد "آيكوتي" ثم ثيئوطوكية الأحد qeotokia من أول قطعة "ران نيفين" ثم قطعة "نيم غار خين ني نوتي" وطرح عشية أحد القيامة ثم ختام الثيئوطوكيات الآدام".

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