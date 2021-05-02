المبعوث الأممي يؤكد ضرورة استمرار عمليات إنتاج النفط في ليبيا

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان يان كوبيش، الأحد، لرئيس مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله ضرورة استمرار عمليات إنتاج النفط في ليبيا محذرا من تداعيات غلق النفط مجددا.

جاء ذلك خلال استقبال مصطفي صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية اليوم في طرابلس يان كوبيش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والوفد المرافق له بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، وذلك حسب بيان للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضحت المؤسسة أنه تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة التي يمر بها قطاع النفط، حيث اطلع مصطفى صنع الله كوبيش على التحديات التي تواجه القطاع في ظل تعطل الميزانيات وتأثيرها على سير العمليات بالقطاع والأوضاع الصعبة التي يعاني منها العاملون في القطاع على جميع المستويات بسبب نقص الميزانيات.

من جانبه أكد يان كوبيش على ضرورة استمرار عمليات إنتاج النفط وتهيئة كافة الظروف الملائمة للقطاع لضمان استمرار الإنتاج، ولن تألوا البعثة جهدا في سبيل دعم المؤسسة الوطنية للنفط ودعم الاستقرار في دولة ليبيا.

كما توجه مصطفى صنع الله بالشكر والتقدير لبعثة الامم المتحدة لدى ليبيا على هذه الزيارة كما أشاد بالبيان الصادر عن البعثة في الثاني والعشرين من أبريل الماضي والمتعلق بالتأكيد على الدور الفني و غير السياسي للمؤسسة الوطنية للنفط من قبل الأمم المتحدة .

كوبيش يبحث دعم انتخابات ليبيا نهاية العام الجاري

يذكر أن رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح في ليبيا، ناقش مع المبعوث الخاص يان كوبيش، اليوم في طرابلس الاستعداد للانتخابات العامة المقرر عقدها في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وتناول الاجتماع، قرار مجلس الأمن رقم (2570) لسنة 2021، المتعلق بالانتخابات العامة المقرر عقدها في 24 ديسمبر من العام الجاري، وخارطة الطريق التي ستقود إلى الأول من يوليو تاريخ البدء الفعلي لتنفيذ انتخابات 24 ديسمبر المرتقبة.

واستعرض اللقاء بين يان كوبيش وعماد السايح خطة المفوضية الرامية إلى تنفيذ الانتخابات، وسبل تذليل العقبات والعراقيل التي قد تواجه عملية التنفيذ.