الأنبا موسى عن القيامة: فيها تغفر خطايا الشباب وينالون قوة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بعيد القيامة المجيد.

وقال الأنبا موسى أسقف الشباب، في مقال قديم له بعنوان "القيامة والشباب" إن "القيامة هي تحرير للبشرية من الخطية، فقد واجه يسوع الشيطان وحطمه وخلص البشرية، وأقامنا معه (أف 6:2). وزرع في الإنسان طاقة القيامة، وقوة الحياة التي لا يهزمها موت الخطية كما نصلى في القداس: "ولا يقوى موت الخطية ولا على كل شعبك".

وأضاف: "في القيامة تغفر خطايا الشباب، وينالون شركة كلمة الإنجيل التي تحرر النفس والذهن، ويأخذون قوة فى الصلاة بإيمان، ولذلك يجب عليهم السلوك بتدقيق ومحاسبة النفس في دور وصية الإنجيل".

وتحتفل الكنيسة غدًا بشم النسيم، والذي يأتي تزامنًا مع إتمام البابا تواضروس الثاني لطقس إضافة خميرة زيت الميرون المقدس بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الاقباط الأرثوذكس بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وكان قد أعلن عدد كبير من الأديرة القبطية عن إغلاق أبوابهم حتى احتفالات شم النسيم، وعلى رأسهم أديرة الرهبان بوادي النطرون، والبحر الأحمر، وذلك بسبب الاحتراز من موجة فيروس كورونا الثالثة، والتي تعتبر الأشد مقارنة من موجتيه الأولى والثالثة.

ولنفس السبب أيضًا، أعلن عدد كبير من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن معايير مشددة جدًا لمشاركة الشعب في مناسبات أسبوع الآلام، فهناك من قصر الأمر على الكهنة والشمامسة، وهناك من سمح بحضور مناسبة واحدة فقط.

بينما قرَّر البابا تواضروس الثاني السماح بمشاركة الشعب في مراسم وطقوس أسبوع الآلام، وقداس عيد القيامة المجيد، بنسبة 25%، أي بما يُعادل فرد في كل دكة، مع تعليق أي ترتيبات خاصة بخدمات مدارس التربية الكنيسة المعروف باسم مدارس الأحد وكذلك الاجتماعات والأنشطة بكل أنواعها.