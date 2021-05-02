الثلاثاء.. توقيع ومناقشة «يحدها من الشمال» لـ سهيرالسمان بدار ميريت

تستضيف دار ميريت للنشر والتوزيع بوسط القاهرة حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية "يحدها من الشمال للكاتبة القاصة والروائية اليمنية سهير السمان ، ويناقشها الناقد عبد الحكم سليمان و الناقد إبراهيم النحاس وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021م

يذكر ان "يحدها من الشمال" هى احدث اعمال الكاتبة اليمنية سهير السمان وقد صدرت عن دار "ميريت" للنشر والتوزيع، وتقع في 130 صفحة من القطع المتوسط

وتضم المجموعة 18 قصة قصيرة، وهي "يحدها من الشمال، وشم، الحديقة الخلفية، نصف وجه، سيقان بلقيس، محاولة أخرى للحياة، حيابك، حقيبة، تسجيل دخول، طريقتان للقتل، احتراق، اغتيال، ضربة شمس، بلا أرض، ليست العينين، شرفة من ليل".

واختتمت المجموعة بكلمة للدكتور أيمن تعيلب أستاذ النقد الأدبي المعاصر، جاء فيها أن "الإطار الفكري الذى تنطلق منه القاصة في هذه المجموعة هو هاجس الرحيل والموت والاغتراب والوحشة الإنسانية الشجية لكنه لا يُعدوا هذا الهاجس الأولى في الواقع أن يكون ذريعة وحافزًا لعملية الخلق".

وأضاف في هذه المجموعة تقدم سهير السمان صوتها الأنثوي الخاص الفريد في رؤية أجواء الموت والحرب والاغتراب من حولها فتقدم رؤية طازجة ساخنة لأشجان وآلام الحياة التي تعيش نبضها المرئي واللامرئي فتحمل عدستها التصويرية اللاهثة المركزة مجسدة روح العالم من حولها فكل قصة من قصصها عمل مكتمل ودنيا مبتدعة فريدة في ذاتها. فقصة تجسد التخثر الإنساني في (نصف وجه) وقصة تجسد وئد الطفولة الحلوة الممراحة في جسد بلقيس في قصص (سيقان بلقيس) و(تين شوكي) و( حقيبة) و(ضربة شمس). وقصة تجسد العنف الذكوري القبلي في قصة (اغتيال) وقصة تجسد الشجن الإنساني الرهيف إذ ينفصل الإنسان مجتزا من لحم وطنه فيعيش شريدا وحيدا في قصة ( بلا أرض) و( احتراق) وقصة تجسد عمق أحزاننا الميتافيزيقية الذاهلة فى حنايانا مثل قصص:(حيا بك)