الأحد 02 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«التعامل بصرامة مع المخالفين».. حملة موسعة لمنع التجمعات بشواطئ مطروح (فيديو)

رئيس مدينة مرسي مطروح
رئيس مدينة مرسي مطروح

قاد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، اليوم الأحد، حملة موسعة  للمرور علي شواطئ روميل والفيروز ومطروح العام والليدو لمتابعة غلق الشواطئ وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بالتزامن مع أعياد الأخوة المسيحيين وشم النسيم .

وشدد جاب الله على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات والتزام المواطنين لمنع التجمعات بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مؤكدا أنه سوف يتم التعامل مع تجمعات المواطنين بكل صرامة وحسم.

وأوضح أن التعليمات واضحة وصريحة بشأن منع تجمعات المواطنين للوقاية من كورونا حيث تم التوجيه بغلق الشواطئ أمام التجمعات والحدائق العامة للحد من انتشار الفيروس.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح بغلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات كإجراء وقائي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعلن استمرار إغلاق جميع الشواطئ العامة والمتنزهات خلال الاحتفالات بأعياد شم النسيم، مشددا على متابعة رؤساء مركز المدن بالتنسيق مع  جميع الجهات المعنية مد ى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع المنشآت العامة والحكومية ووسائل المواصلات العامة. 

وناشد محافظ مطروح جميع المواطنين بالتعاون في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى حرصا على سلامتهم مع استمرار حملات التوعية والإرشادات بطرق الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. 

 

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مطروح شواطئ مطروح منع التجمعات غلق الشواطئ الاجراءات الاحترازية

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