الخرطوم: لجنة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان تتفق على تشكيل القوة المشتركة

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، بالقصر الجمهوري اليوم بالعاصمة الخرطوم، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

وعقد الاجتماع بكامل عضوية اللجنة الوطنية بحضور الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء ومشاركة أطراف العملية السلمية، وذلك حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وقال نور الدائم محمد أحمد طه ، الناطق الرسمي باسم اللجنة أن الاجتماع بحث سير تنفيذ اتفاق السلام والمعوقات التي تواجهه، كما أمن الاجتماع على ضرورة الإسراع في تشكيل القوة المشتركة فوراً، وأشاد ببعض الأطراف التي سلمت كشوفاتها الخاصة بذلك ، لافتاً إلى أن الاجتماع وجه بالإسراع في دفع الاستحقاقات المالية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية.

وأعلن نور الدائم عن تشكيل عدد من اللجان الخاصة بتنفيذ اتفاق السلام في المسارات المختلفة، مشيرا إلى أن الاجتماع هنأ القائد مني أركو مناوي بتعيينه حاكما لإقليم دارفور ، متمنياً له التوفيق والسداد وأن يشهد الإقليم مزيدا من الأمن والإستقرار.

البرهان يترأس الإجتماع الأول للمجلس الأعلى للسلام

وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني ترأس الأسبوع الماضي بالقصر الجمهوري الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للسلام للعام ٢٠٢١م.

وأوضح رئيس مفوضية السلام البروفيسور سليمان الدبيلو أن المجلس قرر إضافة عشرة أعضاء جدد لتعزيز أهداف المجلس الرامية لتحقيق السلام بالبلاد.

وأكد الدبيلو موافقة المجلس علي إعلان المبادئ الموقع بين رئيس مجلس السيادة والقائد عبد العزيز الحلو و تكوين لجنة مصغرة لوضع الترتيبات اللازمة لبدء التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية - شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو.

وأضاف رئيس مفوضية السلام أن المجلس الأعلى للسلام وافق علي تكوين لجنة لمعرفة الأسباب التي أدت لتأخر تنفيذ بند الترتيبات الأمنية والعمل علي إزالة كافة العقبات التي تواجهه.