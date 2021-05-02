«بورتريه بلون الدم».. صور منفذي عملية اغتيال هشام بركات

سلطت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل الاختيار 2، الضوء على عملية استهداف موكب النائب العام الشهيد هشام بركات، والذي اغتالته عناصر جماعة الإخوان الإرهابية يوم 29 يونيو.

وبعد حكم نهائي وبات في 25 نوفمبر 2018، عندما أيدت محكمة النقض إعدام 9 إرهابيين، وتصحح الأحكام لـ6 آخرين إلى السجن المؤبد، وتؤيد باقي الأحكام، نفذت مصلحة السجون في فبراير ٢٠١٩ حكمًا بالإعدام ضد المتهمين.

بداية الجريمة الإرهابية كانت بانفجار سيارة مفخخة ماركة "إسبرانزا" بالتزامن مع مرور موكب النائب العام الراحل بمنطقة مصر الجديدة ولقى مصرعه أثناء محاولة إسعافه بمستشفى النزهة الدولي، وتمكن قطاع الأمن الوطني من القبض على 53 إرهابيًا من إجمالي 67 متهمًا في القضية التي حملت رقم 314 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا.

عقدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا 36 جلسة علنية لمحاكمة 67 متهمًا، بمقر معهد أمناء الشرطة، في الفترة من 14 يونيو 2016 إلى 22 يوليو 2017.

وجهت النيابة للمتهمين تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون (مجموعة العمل النوعي المسلحة التابعة لجماعة الإخوان) والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد الشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والبعثات الدبلوماسية لإسقاط الدولة المصرية، وإمداد تلك المجموعة بمعونات مادية ومالية تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال إرهابية في مصر.

كما وجهت لهم قتل النائب العام السابق هشام بركات عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته، والتخريب العمدي للممتلكات العامة (سيارة مخصصة للنائب العام)، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية وبيضاء وذخيرة دون ترخيص.

وأيضا استعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد لتلقي تدريبات عسكرية (كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس).