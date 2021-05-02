الأحد 02 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 100 مسلح ينتمى لطالبان في معارك مع القوات الأفغانية

معارك مع القوات الأفغانية
معارك مع القوات الأفغانية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، عن أن معارك بين القوات الحكومية الأفغانية ومتمردي طالبان أدت إلى مقتل أكثر من 100 مقاتل من الحركة المتطرفة خلال الـ24 ساعة الماضية، في الوقت الذي واصل فيه الجيش الأمريكي سحب قواته.

وجرت مواجهات بين طالبان والقوات الحكومية في ولايات عدة، بينها معقل طالبان السابق قندهار، حيث نفذ الجيش الأمريكي "ضربة دقيقة" السبت مع بدء الانسحاب الرسمي لجنوده.

وقالت الوزارة في بيان إن 52 من مقاتلي طالبان أصيبوا في الاشتباكات، بدون أن تعطي تفاصيل عن وقوع أي خسائر في صفوف القوات الحكومية.

ولم تعلق طالبان على هذه الأنباء، علمًا بأن كلًا من الجيش الأفغاني وطالبان يبالغ عادة بتقدير خسائر الطرف الآخر.

وشهدت الأشهر الأخيرة استمرارًا للمعارك في أفغانستان مع تعثر جهود السلام الرامية إلى إنهاء الصراع المستمر هناك منذ 20 عامًا.

وبدأ الجيش الأمريكي رسميًا سحب ما تبقى من جنوده البالغ عددهم 2,500 جندي على الأراضي الأفغانية السبت، بناءً على أوامر الرئيس جو بايدن الشهر الماضي.

وقال مسئولون أمريكيون في الميدان: إن الانسحاب بدأ قبل أيام قليلة من بداية مايو، الموعد النهائي المتفق عليه بين واشنطن وطالبان العام الماضي لاستكمال الانسحاب.

وسينتهي انسحاب جميع القوات الأمريكية مع حلول الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، وفق ما أعلن بايدن.

وزارة الدفاع الأفغانية

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