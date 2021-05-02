الأحد 02 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«المعلومات منفعة عامة».. تونس تحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة غدًا

تونس
تونس

تحيي تونس وسائر المجموعة الدولية في الثالث من مايو من كل عام اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي ينتظم هذا العام تحت شعار "المعلومات منفعة عامة".


وذكرت وزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان، اليوم الأحد، أن تونس تغتنم هذه المناسبة لتؤكد التزامها التام بضمان الحق في حرية الرأي والتعبير، وفقا لما نص عليه الدستور التونسي، وبما يتلاءم وتعهداتها الدولية ذات الصلة كما أنها محطة مهمة من أجل تقييم المنجز وتشخيص التحديات التي تواجه حرية الصحافة والإعلام، لاسيما في ظل الأزمة الصحية العالمية الراهنة وما فرضته من إجراءات استثنائية.


وأشار البيان إلى أن اختيار شعار "المعلومات منفعة عامة" يترجم الدور الحيوي لوسائل الإعلام بمختلف أنواعها في إيصال المعلومة الصحيحة والموثوقة إلى الرأي العام، ويؤكد في ذات الوقت حق الصحفي في النفاذ إلى المعلومة باعتبار ذلك السبيل الوحيد للقضاء على الشائعات والمعلومات المغلوطة.


وأضاف أن حرية الصحافة والإعلام تشكل حجر زاوية في منظومة حقوق الإنسان والحريات ودعامة أساسية للديمقراطية وسيادة القانون، ذلك أنه لا ديمقراطية بدون صحافة حرة، كما أنه لا إعلام حر دون توفير بيئة آمنة تضمن سلامة الصحفيين وحمايتهم من جميع أشكال التضييقات والتهديدات التي تحول دون ممارسة مهامهم بشكل طبيعي.


ولفت إلى أنه في ضوء ما تبينه الاتجاهات العالمية لحرية الصحافة والإعلام من تنامي للاستهداف المباشر للصحفيين في حرمتهم وسلامتهم الجسدية وحياتهم، تدعو تونس إلى ضرورة توفير الآليات اللازمة للوقاية والحماية من خلال اعتماد أحكام ملزمة ضامنة للمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.


وأشار إلى أن تونس تؤكد من خلال دورها الريادي في مجلس حقوق الإنسان عبر تقديم مشروع القرار المتعلق بسلامة الصحفيين ومشروع القرار المتعلق بحماية حرية التعبير على الإنترنت، المضي قدما نحو توفير البيئة التشريعية الملائمة لتعزيز حرية الصحافة وحماية الصحفيين ووضع الآليات الكفيلة بضمان الحق في التعبير بما يتناسب والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادة 19 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.


وأوضح البيان أن تونس أعربت عن استعدادها التام للانخراط في جميع المجهودات الدولية والإقليمية من أجل دعم حرية الصحافة والإعلام وتطوير مشهد إعلامي متعدد وحر ومسؤول.

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