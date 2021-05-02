غلق سوق المواشي بمنشأة عامر بمركز بدر لمخالفة إجراءات الوقاية

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والالتزام بتنفيذ الإجراءات وغلق المحلات والأسواق والمقاهي الغير ملتزمة بكافة الإجراءات الوقائية ومتابعة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فى ذات السياق، قامت الوحدة المحلية لقرية أم صابر التابعة لدائرة مركز بدر برئاسة أيمن الدرديري ، بغلق سوق المواشى الكائن بقرية منشأة عامر التابعة للوحدة المحلية بأم صابر لمخالفته الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتى ذلك بناء على توصيات اللجنة المشكلة بقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لفحص مخالفة الإجراءات الاحترازية والصحية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والتصدى للموجة الثالثة من الوباء.

كما وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، بضرورة المحافظة على الالتزام بتطبيق كافة قرارات السيد رئيس الوزراء فيما يخص بمنع الاحتفال بعيد شم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق جميع المراكز والمدن لكافة الإجراءات الاستباقية والاحترازية في هذا الشأن.

وأكد المحاسب مجدي إبراهيم رئيس مركز، ومدينة الدلنجات، أنه تم غمر كافة الميادين بمركز ومدينة الدلنجات ومنع أي مظاهر للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم ومنع أي تجمعات، كما شدد رئيس المركز علي تنفيذ التوجيهات الخاصة بشأن مكافحة انتشار فيرس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتفعيل الغرامات الفورية.

كما ناشد المحاسب مجدى إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات جميع المواطنين بعدم التواجد في الحدائق والميادين خلال أيام عيد شم النسيم وذلك حرصا علي سلامتهم من عدوي فيروس كورونا المستجد.