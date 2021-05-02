الأحد 02 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يعلن طرح ٢٥ ألف دجاجة ومنتجاتها بأسعار مخفضة

اللواء أشرف الداودى
اللواء أشرف الداودى

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن البدء فى ذبح دفعة جديدة من الدواجن التى يتم تربيتها بمشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا بعدد ٢٥ ألف دجاجة بالمجزر الآلى التابع للمحافظة. 

وأوضح محافظ قنا أنه سيتم طرح الدواجن ومنتجاتها بمنافذ المحافظة بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المنتجات تشمل دواجن مجمدة وطازجة، ووراك صافى، صدور بالأجنحة، صدور سوبر، دبوس وراك، أجنحة، رقاب وهياكل، مفروم دواجن، كبدة صافى ، فيليه ، قوانص وقلوب ، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار حرص المحافظة على توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق. 


من جانبها، قالت الدكتورة وردة بدوى مدير مشروعات الأمن الغذائي بالمحافظة، إنه تم شراء ٤٧ ألف كتكوت فى شهر أبريل الماضى لدعم مزارع الإنتاج الداجنى منها ٢٥ ألف كتكوت لمزارع تسمين الدواجن التى يجرى تربيتها حاليًا تمهيدًا لذبحها عند اكتمال مراحل النمو  و٢٢ ألف كتكوت لمزارع إنتاج البيض.

المركزى قامة عمل أسعار المرور خلال قنا

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