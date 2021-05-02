«في محبة مصر 4» السودانية آن الصافي: لها خصوصية احتواء من يقصدها   

شهادات الكتّاب العرب عن مصر ودورها وأهيمتها كرائدة وسباقة وفي مقدمة الدول والشعوب التي أثرت الحياة في مختلف المجالات ليست جديدة، لكن في السطور التالية نعيد التأكيد على هذا ولمعرفة الأجيال الجديدة مكانها في قلوب محبيها، وهذه شهادة للروائية السودانية "آن الصافي " أحد ابرز روائيات الجيل الجديد تقول فيها :

منذ بواكير الطفولة وجدتني بقرب الثقافة المصرية، المجلات والكتب والبرامج والدراما التفلزيونية والعروض المسرحية الموجهة للصغار وبحكم نشأتي على ضفاف الخليج العربي لطالما تتلمذت على أياد معلمات من الحبيبة مصر. بالطبع عدا من جمعتني بهم الجيرة والزمالة في الدراسة والعمل. كان لدي دوماً شغف خاص وهو قراءة الروايات والشعر والكتب الفكرية التي يجود بها كتاب أرض الكنانة. كنت أحرص على مشاهدة الأعمال الدرامية المنقولة عن الروايات والقصص باحثة عن الروابط والجديد المبتكر. كالكثيرين، دوماً لدينا رحلات سياحية لإكتشاف الآثار ومتابعة الأعمال المسرحية، عدا زيارة الأقرباء والأسر الصديقة المقيمة بمصر. أذكر في الصغر حرصي على زيارة دور العبادة بتنوع الديانات، كان ذلك عادة برفقة جدتي رحمها الله والتي كنت أحثها على مرافقتي وإكتشاف تلك الأماكن وقراءة تاريخها.

وتتابع آن الصافي"حين بدأت نشر أعمالي لطالما وجدت الزميلات والزملاء، في حقول الكتابة ولصحافة والإعلام من مصر يحتفون بي كأهلي تماماً ويتابعون خطواتي. الحقيقة مصر لها خصوصية إحتواء كل من يقصدها بمسمى ضيف وليس لاجئ وهنا يكمن النجاح في زرع الأثر الطيب لكل من يلجا إليهأ. بنظرة سريعة للتاريخ نجد أن الأمر لم يكن صدفة بل هو أمر مكرس عبر حضارات النيل على هذه الأرض الطيبة. حيث الموقع الجغرافي الاستراتيجي وثقافة إنسان مصر حققا التوازن الذي ضمن الاستقرار والاستمرار.

من الأشياء التي أجدها مهمة وحققت ما يشبه معجزة تشهد عليها الأجيال، عبر الحضارات الضاربة في القدم آمنت الشعوب الساكنة لأرض الكنانة بالبعث وحوت الثقافات أساطير حول الموت والعودة إلى الحياة هذا ما ضمن استمرار الأسر الحاكمة لقرون بل لآلاف السنين مما ترتب عليه استقرار الحياة ونتج عنه ترك آثار مذهلة حفظت بشكل راقي وبديع.

في العصر الحديث، جمهورية مصر دولة مؤسساتية مهما واجهت من تحديات، سترجح كفة الأمن والاستقرار، ليس لشعبها فقط بل لجميع دول الإقليم.

تمنياتي للحبيبة مصر وشعبها الواعي النجاح والتوفيق والتفوق على جميع الأصعدة.

يذكر أن آن الصافي، كاتبة، وروائية، وإعلامية، ومهندسة سودانية. صُدر لها العديد من الاعمال الروائية إصدارات منها رواية "إنه هو". فلك الغواية، دار فضاءات للنشر والتوزيع 2014، توالي، دار فضاءات للنشر والتوزيع 2015، قافية الراوي، فضاءات للنشر والتوزيع، 2015، خبز الغجر، دار فضاءات للنشر والتوزيع، 2019