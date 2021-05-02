الأحد 02 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«المذاكرة» تودى بحياة طالبة فى القليوبية

جثة
جثة

ألقت طالبة فى الصف الثالث الثانوي بمدينة الخانكة نفسها من أعلى كوبري أبو زعبل بترعة الإسماعيلية بسبب وجود خلافات مستمرة على المذاكرة مع والديها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية بوفاة "ب. ع" 17 عاما طالبة بالصف الثالث الثانوي حيث ألقت نفسها من أعلى كوبري أبوزعبل بترعة الإسماعيلية بمدينة الخانكة للتخلص من حياتها للأبد. 

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية والعقيد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة.

وتبين من تحريات المباحث أن سبب ارتكاب الواقعة خلافات بين المتوفاة ووالديها بسبب المذاكرة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة، بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن جثة المتوفاة عقب ذلك.

مصرع القليوبية خلافات الخانكة الطب الشرعي

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