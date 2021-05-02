«هيئة الدواء» تهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

تقدمت هيئة الدواء المصرية بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربة عن أمنياتها أن يحفظ مصر وشعبها في وئام ومحبة وسلام، وأكدت الهيئة في برقية التهنئة المرسلة لقداسة البابا أن تماسك وتلاحم عنصري الأمة كان شاهدًا حيًا على مر التاريخ، مجسدًا معانى المحبة والتلاحم والإخاء.

وهنأت الهيئة الدكتور القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر والأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الطائفة الكاثوليكية، وأعربت في برقيات التهنئة المرسلة لهما عن خالص تمنياتها بأن يعيد الله هذه المناسبات الروحية على المصريين جميعًا بالخير والسلام حفظ الله مصر رئيسًا وشعبًا.

وكان قد توجه الدكتور تامر عصام رئيس هيئه الدواء المصرية بالتهنئة والتحية لعمال مصر الشرفاء بمناسبة عيد العمال الذين عملوا على مر التاريخ لبناء الوطن وإنجاح المشروعات القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويخص د. تامر عصام بالتحية جميع العاملين في القطاع الدوائي ويثمن جهدهم الكبير فى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن.

كما أعلنت الدولة عن أنه انطلاقًا من رؤية الدولة الداعمة لتفعيل أواصر التواصل والتعاون والتفاعل الإيجابي مع مختلف المؤسسات الدولية، وحرصًا من هيئة الدواء على تمثيل الدولة المصرية في مختلف المحافل والفعاليات الدولية قامت هيئة الدواء المصرية بالمشاركة في الاجتماع التشاوري الفني الثالث، رفيع المستوى، والمنعقد بشأن مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها، والذي نظمه النظام العالمي لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات، التابع لمنظمة الصحة العالمية، GLASS 2021، وباستضافة مشتركة بين وزارة الصحة والشئون الاجتماعية في السويد، ووزارة الصحة والرعاية في جمهورية كوريا.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود ياسين، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن فعاليات الاجتماع تمت من خلال تقنية الملتقى الافتراضي، على مدار أربعة أيام في الفترة من ٢٦ وحتى ٢٩ أبريل ٢٠٢١، وقد تم التسجيل للمشاركة في الملتقي ٨٨ دولة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة شرين عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء إلى أنه خلال أيام الملتقى تم عرض النظام العالمي للترصد رؤيته ومختلف التطورات والمستجدات الخاصة بمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها، وتم عقد جلسات تشاورية، حيث شاركت هيئة الدواء المصرية في الجلسة التشاورية الخاصة بوضع السياسات.

كما أوصت هيئة الدواء خلال الجلسة التشاورية على أهمية وضع أولوية نظام الترصد لكل من استخدام واستهلاك مضادات الميكروبات، والذي بدوره يؤدي للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، والعمل نحو ترشيد استخدام مضادات الميكروبات والتي لها دور كبير في إحداث تغييرات في الميكروبات يصاحبها زيادة مقاومة الميكروبات، والذي يؤثر سلبًا على كفاءة مضادات الميكروبات، مشيرة إلى أن ذلك سوف يعود بالنفع على النظام الصحي العالمي، ويرفع مؤشرات الصحة العامة.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على المشاركة وتمثيل مصر في الفعاليات الدولية، كذلك عرض رؤية مصر، والإجراءات التي تتخذها هيئة الدواء المصرية فيما يخص العمل على الحد من مقاومة مضادات الميكروبات.