مقتل شخص وإصابة 5 في انفجار دراجة مفخخة بريف الرقة

انفجرت دراجة نارية ملغمة، اليوم الأحد، بمدخل الصناعة في بلدة سلوك الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل ميليشيات الجيش الوطني في ريف الرقة، مما أدى لمقتل شخص على الأقل، وإصابة 5 آخرين.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، اغتالوا منذ يومين شابًا يعمل مترجم ضمن الكوادر الإدارية للواء الفاروق التابع لفرقة الحمزة الموالية لتركيا، في حي المحطة قرب الصوامع بمدينة رأس العين ضمن مناطق نبع السلام بريف الحسكة، ما أدى لمقتله.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشرقي، في مدينة الباب تشهد توتر بين فصيل ميليشيا جيش الأحفاد من جهة، وفرقة الحمزة من جهة أُخرى، والمنضويين ضمن ما يسمى الجيش الوطني.

ويرجع سبب التوتر إلى قيام "جيش الأحفاد" باعتقال عنصر من فرقة الحمزة لترد الأخيرة بالانتشار في مناطق عدة من مدينة الباب، واعتقال عناصر من جيش الأحفاد.

حملة قوية على مناطق داعش بالرقة

وبالتزامن مع ذلك رصد المرصد السوري، تحليقًا للطائرات الحربية الروسية في أجواء البادية السورية، تزامنًا مع تنفيذها لغارات مكثفة على مناطق انتشار تنظيم داعش الإرهابي في سلسلة جبل البشري عند الحدود الإدارية بين دير الزور والرقة وأماكن أخرى ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة، وسط تحضيرات متواصلة من قبل قوات الجيش السوري والروس للبدء بعملية عسكرية واسعة ضد التنظيم في ريفي حماة والرقة.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى توجه أرتال عسكرية إلى البادية السورية، وتضم تلك التعزيزات قوات من الفرقة 11 التابعة لقوات الجيش السوري، والفرقة 25 التي يقودها سهيل الحسن، والفيلق الخامس الموالي لروسيا، ووفقًا للمصادر، يجري التحضيرات لإطلاق عملية عسكرية واسعة في باديتي حماة والرقة، بمشاركة من الطائرات الحربية الروسية.

وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019 وحتى اليوم هذا وفقًا لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1406 مقتولين من قوات الجيش والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، بالإضافة لـ149 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعًا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب، كما قتل 936 من تنظيم داعش خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.