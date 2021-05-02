الأحد 02 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 في حريق هائل بالدلنجات في البحيرة

مدير أمن البحيرة
مدير أمن البحيرة

أصيب 4  في حريق هائل بمنزل بقرية الحرة التابعة لدائرة مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد مصطفى السعدني مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بنشوب حريق هائل بأحد المنازل بقرية الحرة التابعة لقرية المسين بدائرة المركز.

وأسفر  الحريق عن إصابة 4 وتم نقلهم لمستشفي الدلنجات المركزى لتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم (أسماء إبراهيم عبداللطيف، 16 عاما، السيد رجب عبد اللطيف، 41 عاما، رضا محمد عبد العظيم، 37 عاما، محمود إبراهيم عبد اللطيف، 25 عاما)، مقيمين بناحية عزبة الحرة وجارى نقل المصابين لمستشفى الدلنجات العام لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الاولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

اصابة البحيرة حريق مدير أمن البحيرة محافظة

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