الأحد 02 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

عيد القيامة يمنع الأقباط من الاحتفال باستشهاد سنا الجندي رفيق إيسيذيروس

عيد القيامة المجيد
عيد القيامة المجيد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بعيد القيامة المجيد.

ولولا جاء عيد القيامة المجيد، اليوم، لكان الأقباط احتفلوا بذكرى استشهاد سنا الجندى رفيق إيسيذيروس.

ويقول كتاب السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم استشهد القديس سنا الجندي رفيق القديس إيسيذروس المذكور في اليوم الثامن عشر من برمهات.

وأضاف أنه بعد ما عذب الاثنان واستشهد إيسيذروس فأبقي سنا في السجن إلى أن عزل والي الفرما وتولي غيره بوصية بأن لا يبقي أحد ممن يعترف باسم المسيح".

وتابع: "لما سمع بوجود سنا هذا وانه من أكابر الجنود وانه كان قد عذب كثيرا ولم ينثن عن رأيه أمر في الحال بقطع رأسه ونال إكليل الشهادة وكانت أمه بجواره عندما استشهد فرأت نفسه صاعدة كما رأت نفس إيسيذروس وقت استشهاده سابقا، ثم أخذوا جسده وكفنوه ووضعوه مع جسد صديقه القديس إيسيذروس في مدينة سمنود وظهرت منهما عجائب".

اجازة عيد القيامة احتفالات عيد القيامة المجيد صلوات عيد القيامة عيد القيامة 2021 عيد القيامة المجيد

الأكثر قراءة

الزمالك يؤكد تقدمه باستئناف ضد عقوبة إمام عاشور (مستندات)

«حكم حبس نهائي ضدها».. هروب الراقصة جوهرة من الغردقة

«الاطمئنان الحذر».. علماء يوضحون موقف مصر من كورونا الهندي

دعاء اليوم العشرين من رمضان 2021| أدعية يوم 20 رمضان 1442

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز

تبدأ بعد مغرب اليوم.. 27 نصحية من «الإفتاء» لإحياء ليلة القدر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالرحمن

محمد عبدالرحمن يكتب: «الاختيار 2».. «الدراما الوثائقية» دون تزييف

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: الخطيئة التي فتحت طريق «القاهرة - كابول»!

محمد الباز

د.محمد الباز يكتب: قصة العبور الكبير إلى الدولة الوطنية

صور

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

مشاركة شعبية حاشدة في جنازات قتلى حادث التدافع فى جبل ميرون (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حداد عام فى إسرائيل على قتلى حادث الحفل الدينى

أولمرت: استمرار استهداف الفلسطينيين لا يترك لهم خيارا سوى الانتفاضة

«الإسلامية المسيحية»: الاعتداء على المحتفلين بسبت النور عنصرية وتطرف فاضح