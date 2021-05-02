عيد القيامة يمنع الأقباط من الاحتفال باستشهاد سنا الجندي رفيق إيسيذيروس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بعيد القيامة المجيد.

ولولا جاء عيد القيامة المجيد، اليوم، لكان الأقباط احتفلوا بذكرى استشهاد سنا الجندى رفيق إيسيذيروس.

ويقول كتاب السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم استشهد القديس سنا الجندي رفيق القديس إيسيذروس المذكور في اليوم الثامن عشر من برمهات.

وأضاف أنه بعد ما عذب الاثنان واستشهد إيسيذروس فأبقي سنا في السجن إلى أن عزل والي الفرما وتولي غيره بوصية بأن لا يبقي أحد ممن يعترف باسم المسيح".

وتابع: "لما سمع بوجود سنا هذا وانه من أكابر الجنود وانه كان قد عذب كثيرا ولم ينثن عن رأيه أمر في الحال بقطع رأسه ونال إكليل الشهادة وكانت أمه بجواره عندما استشهد فرأت نفسه صاعدة كما رأت نفس إيسيذروس وقت استشهاده سابقا، ثم أخذوا جسده وكفنوه ووضعوه مع جسد صديقه القديس إيسيذروس في مدينة سمنود وظهرت منهما عجائب".