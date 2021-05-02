الأحد 02 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«توليثو».. اللحن الرومي الذي يتلى في بيوت وكنائس الأقباط 50 يومًا

عيد القيامة المجيد
عيد القيامة المجيد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بعيد القيامة المجيد.

وقال المرتل حنا لوكاس في تصريحات خاصة، إن لحن توليثو هو في الاصل لحنا روميا، من كنيسة الروم، وتتلوه الكنيسة القبطية طوال فترة الخماسين المقدسة.

وأضاف أن كلمات اللحن هي: "تو ليثوسفراجيس ثين توس إيبوتون يوذيئون كى إستراتيوتون فيلاس سون تون  تو أكرانتون سوسوما آنيستيس تري إيميروس سوتير ذورومينوس تو كوز موتين ذوئين ذياتوتو إيذيناميس تون أورانون إفؤون سى ذو أوذوتا  ذوكساتى آنساستى سو إخرستى ذوكساتى فاسيليا سو ذوكساتى إيكونوميا سومونى فيلان

 إثروبى".

وعن ترجمة تلك الكلمات فقال إنها تعني إن الحجر لما ختم من اليهود وجسدك الطاهر حفظ من الجند، قمت في اليوم الثالث أيها المخلص مانحًا العالم الحياة لأجل هذا قوات السموات هتفوا إليك يا واهب الحياة المجد لقيامتك ايها المسيح المجد لملكك المجد لتدبيرك يا محب البشر.

صلوات عيد القيامة عيد القيامة 2021 عيد القيامة المجيد احتفالات عيد القيامة المجيد

الأكثر قراءة

دعاء اليوم العشرين من رمضان 2021| أدعية يوم 20 رمضان 1442

«الاطمئنان الحذر».. علماء يوضحون موقف مصر من كورونا الهندي

«مؤشر خطر».. «الصحة» تُحذر: المدخنون أكثر عرضة لمضاعفات كورونا عند الإصابة

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز

تبدأ بعد مغرب اليوم.. 27 نصحية من «الإفتاء» لإحياء ليلة القدر

«حكم حبس نهائي ضدها».. هروب الراقصة جوهرة من الغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالرحمن

محمد عبدالرحمن يكتب: «الاختيار 2».. «الدراما الوثائقية» دون تزييف

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: الخطيئة التي فتحت طريق «القاهرة - كابول»!

محمد الباز

د.محمد الباز يكتب: قصة العبور الكبير إلى الدولة الوطنية

صور

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

مشاركة شعبية حاشدة في جنازات قتلى حادث التدافع فى جبل ميرون (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حداد عام فى إسرائيل على قتلى حادث الحفل الدينى

أولمرت: استمرار استهداف الفلسطينيين لا يترك لهم خيارا سوى الانتفاضة

«الإسلامية المسيحية»: الاعتداء على المحتفلين بسبت النور عنصرية وتطرف فاضح