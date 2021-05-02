«توليثو».. اللحن الرومي الذي يتلى في بيوت وكنائس الأقباط 50 يومًا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بعيد القيامة المجيد.

وقال المرتل حنا لوكاس في تصريحات خاصة، إن لحن توليثو هو في الاصل لحنا روميا، من كنيسة الروم، وتتلوه الكنيسة القبطية طوال فترة الخماسين المقدسة.

وأضاف أن كلمات اللحن هي: "تو ليثوسفراجيس ثين توس إيبوتون يوذيئون كى إستراتيوتون فيلاس سون تون تو أكرانتون سوسوما آنيستيس تري إيميروس سوتير ذورومينوس تو كوز موتين ذوئين ذياتوتو إيذيناميس تون أورانون إفؤون سى ذو أوذوتا ذوكساتى آنساستى سو إخرستى ذوكساتى فاسيليا سو ذوكساتى إيكونوميا سومونى فيلان

إثروبى".

وعن ترجمة تلك الكلمات فقال إنها تعني إن الحجر لما ختم من اليهود وجسدك الطاهر حفظ من الجند، قمت في اليوم الثالث أيها المخلص مانحًا العالم الحياة لأجل هذا قوات السموات هتفوا إليك يا واهب الحياة المجد لقيامتك ايها المسيح المجد لملكك المجد لتدبيرك يا محب البشر.