الأحد 02 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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الكرازة

صورة وتعليق.. منحوتة قيامة السيد المسيح لبريكلي فازيني

منحوتة قيامة السيد
منحوتة قيامة السيد المسيح لبريكلي فازيني

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بعيد القيامة المجيد.

وبتلك المناسبة تنشر «الدستور» منحوتة القيامة التي نسبت للفنان الإيطالي بريكلي فازيني، وأنشأها بين عامي 1970 و1975، إلا أن التمثال الكبير بها خرج بتوصية من البابا بولس السادس عام 1965، وقام به النحات جروتاماريزي في غضون 5 سنوات من 1970 إلى 1975، وتم افتتاح التمثال في 28 سبتمبر 1977 بحضور البابا الحاكم آنذاك بولس السادس، ومن 3 أكتوبر إلى 12 ديسمبر 2011، خضع التمثال لعملية تنظيف قام بها البروفيسور جوزيبي فارينا.

ويمتد التمثال بعرض 20 مترًا في الوسط يوجد المسيح القائم من بين الأموات الذي يخرج من فوضى غير محدودة تمثل الموت، شعره الطويل ولحيته تحركهما ريح تهب من اليسار إلى اليمين وذراعاه مفتوحتان ووجهه يكشف عن معاناة داخلية.

ما تبقى من التمثال عبارة عن مجموعة من العناصر الطبيعية المندمجة معًا وغير محددة جيدًا مثل الصخور والأغصان الميتة والجذور.

pierodellafrancesca_resurrezioneR439
pierodellafrancesca_resurrezioneR439
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