الكنيسة تبدأ 50 يومًا من الأفراح.. مأكولات فطاري ولا ميطانيات في الصلاة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بعيد القيامة المجيد.

وقال الإيبوذياكون جرجس لطيف إنه بذلك بدأت الكنيسة اليوم احتفالاتها بفترة الخماسين المقدسة، وهي عبارة عن 50 يومًا من الأفراح المستمرة في الكنيسة، حيت ترتدي الكنيسة خلالها الستائر البيضاء وتصلي طوال المدة بالنغمة المفرحة، كما يتمنع الأقباط عن الصوم نهائيا تلك الفترة أو ممارسة طقس الميطانيات.

وتابع في تصريحات خاصة: «كان الباباوين الراحل شنودة الثالث والحالي تواضروس الثاني، اعتادا على قضاء عيد القيامة المجيد وشم النسيم في دير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون».