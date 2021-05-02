البحرين تدين إطلاق الحوثي طائرة مفخخة تجاه السعودية

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن الاعتداء الآثم يستهدف المدنيين الآمنين والأعيان والمنشآت المدنية، ويمثل انتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية في بيانٍ لها اليوم، عبر موقعها الرسمي، بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة، مؤكدة أن هذه الأعمال الإرهابية تعكس إصرار الميليشيا الحوثية على مواصلة اعتداءاتها الآثمة على المملكة العربية السعودية، ورفض الدعوات الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة الشعب اليمني.

وفي وقتٍ سابق أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، عن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط.

وأوضح التحالف العربي في بيانه، أن انتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين، مشددًا: "نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

من جانبها، أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلًا جديدًا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.