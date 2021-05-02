محافظ أسيوط يتفقد مستشفيى الصدر والحميات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الأحد مستشفى الصدر ومستشفى الحميات في زيارة مفاجئة لمتابعة سير العمل، والوقوف على معدلات استخدام الأوكسجين ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية إضافة إلى التأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة التزام العاملين بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أسامة حجازي مدير عام الطب الوقائي بالمديرية وأيمن محروس رئيس حي شرق مدينة أسيوط.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد مستشفى الصدر بحي شرق مدينة أسيوط والتقى بالدكتورة صفاء علي أبوالعلا مدير مستشفى الصدر التي تضم 103 سراير داخلي و30 سرير عناية مركزة.

واستمع إلى شرح حول كيفية التعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا منذ دخولهم المستشفى وحتى إجراء التحاليل اللازمة وتحويلهم لمستشفى العزل أو عزلهم منزليًا وصرف شنط الأدوية لهم كما تابع سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفى والأرصدة المتوفرة بالخزانات، واطمأن على توافر كميات منه تكفى احتياجات المستشفى بالإضافة إلى توفير أجهزة التنفس الصناعي وأسطوانات الأكسجين مشددًا على المتابعة الجيدة لتوافر الأرصدة الكافية والابلاغ الفوري في حالة أي نقص أو تأخر الكميات الموردة.

عقب ذلك توجه المحافظ إلى مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بحي غرب مدينة أسيوط التي تم تطويرها حديثا وتضم 104 سراير داخلي و10 أسرة عناية مركزة والتقى بالدكتور منال محجوب محمود مديرة المستشفى وتفقد تانك الأكسجين للاطمئنان على توافر كميات إضافية من الأكسجين وكميات من الاسطوانات الاحتياطية بصفة مستمرة كما إطمأن علي سير العمل وشدد علي ضرورة حسن التعامل مع المرضي والعمل علي راحتهم وتوفير جميع ما يلزم من أدوية ومستلزمات والتواصل بشكل دائم مع مركز الأزمات المحافظة في حالة وجود أي مشكلات كما تفقد صيدلية المستشفى؛ لمتابعة توافر الأدوية وكافة أصناف العلاج الوارد في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا وبكميات كافية.

وأكد محافظ أسيوط تكثيف حملات التفتيش والمتابعة على جميع المستشفيات المركزية والعامة والعزل وعمل تقرير كامل عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية.. مشددًا على توفير مخزون استراتيجي من الأكسجين والأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات والمتابعة المستمرة للكميات المتوفرة واحتياجات المستشفيات.

كان محافظ أسيوط ناشد المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وخاصة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).

جولة محافظ اسيوط

جولة محافظ اسيوط

جولة محافظ اسيوط

جولة محافظ اسيوط