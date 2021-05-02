«صحة أسوان»: توقيع الكشف على 2957 مواطنًا بالقوافل الطبية (صور)

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني بمنطقتين وهم: السيل الريفي، و المحمودية داخل المدينة، واستمرت أعمال القافلة لمدة يومين في كل منطقة منهما، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

وأسفرت أعمال القافلة عن إجراء الكشف الطبي على عدد 2957 مواطنا، وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.

وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

جدير بالذكر أن خلال الأيام الماضي، نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، الملتقى السنوى الأول للاحتفال باليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية، وذلك بقاعة عروس النيل، وتحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان.



وتضمنت فعاليات الملتقى في البداية ترحيب الدكتورة جمالات عباس مدير إدارة السلامة والصحة المهنيه بالمديرية بالحضور، وهم: مسئولو السلامة والصحة المهنية بالشركات والفنادق والمصانع والأماكن الحكومية.



كما ألقت الدكتورة لبنى فهمي، كلمه حول أهمية دور السلامه في المنشآت، وعقب ذلك باشرت الدكتور نجاح مسئولة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة، محاضرات علمية حول السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.



كما قام "كيرلس ملاكر" مراقب السلامة بالمديرية بالقاء كلمة حول سلوكيات العمال في اطار السلامة والصحة المهنية، ثم قام المهندس "مؤمن" من شركة اكسيونا بإلقاء كلمة حول مدى أهمية توفير امكانيات السلامة.

وفي ختام الملتقي ألقت الدكتورة "جمالات" كلمة حول الأمراض المشتركة، والسلامة المهنية فى ظل الكورونا، بالإضافة لتوجيه بالشكر للحضور، بالإضافة لتوجيه الشكر عزت انور المراقب الصحي والذي قدم للقسم بالمديرية الكثير من الانجازات خلال فترة عمله بالمديرية.

قوافل طبية للكشف المجاني في أسوان

قوافل طبية للكشف المجاني في أسوان

قوافل طبية للكشف المجاني في أسوان

قوافل طبية للكشف المجاني في أسوان